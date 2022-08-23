سامسونج تنفي الشائعات – سلسلة جالكسي إس 23 قادمة بمعالج Exynos 2300!

على مدار الأسابيع القليلة الماضية ترددت بعض الشائعات التي تفيد بأن شركة سامسونج قد تتوقف عن إنتاج شرائح Exynos الخاصة بها لفترة من الوقت وأن سلسلة هواتفها الرئيسية جالكسي إس ستأتي في عامي 2023 و 2024 بمعالج Qualcomm Snapdragon فقط.

هذه كانت أخبار جيدة لعشاق العلامة التجارية الذين يرغبون في الحصول على الإصدارات الجديدة خلال العام القادم نظراً لأنه دائماً ما تفوقت شرائح Snapdragon على شرائح Exynos على صعيد مستوى الأداء وفي استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

بعض المصادر ذكرت أن الشركة الكورية قد تتوقف نهائياً عن تصنيع شرائح Exynos ولكن يبدو أن جميع هذه التقارير كانت مجرد فقاعة في الهواء.

نقلاً عن إحدى الصحف الكورية فلقد خرجت شركة سامسونج أخيراً عن صمتها وأكدت على أن جميع هذه المعلومات كاذبة تماماً. وذلك كان خلال بيان الشركة أثناء مكالمة الربع الثاني لعام 2022 وتوضيح أداء الشركة ونسب مبيعاتها خلال الفترة التي تنتهي في شهر يونيو 2022.

صرحت الشركة خلال البيان أنها لن تتوقف عن تصنيع شرائح Exynos الخاصة بها، بل في الواقع، تريد الشركة توسيع طاقتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية التجارية. وستحاول الشركة أن تبذل المزيد من الجهود من أجل التعاون مع بعض الشركاء لتطوير المزيد من التقنيات المبتكرة ودعم الحصة السوقية التي تلبي متطلبات عملائها الرئيسيين.

جدير بالذكر أننا سمعنا في وقت مبكر من هذا العام أن الشركة الكورية تخطط لتطوير معالج جالكسي مخصص لسلسلة جالكسي إس بشكل حصري، ويُقال أن فريق Dream المكون من أكثر من 1000 مهندس بداخل الشركة يعمل بالفعل على هذا المعالج الجديد.

من المحتمل أن تكون عملية تطوير شريحة مخصصة لعائلة جالكسي إس تكون هي الدافع الرئيسي وراء تأجيل سامسونج إطلاق شريحة Exynos التالية.

بعض التقارير تفيد بأنه من المحتمل أن يتم طرح الشريحة الخاصة بعائلة جالكسي إس في وقت ما خلال عام 2025. ولكن في النهاية الشيء الوحيد الذي يعتبر أن نكون على يقين منه حتى الآن هو أن عائلة جالكسي إس 23 ستحتوي على معالج Snapdragon SoC، ولكن ستستمر سامسونج في إنتاج شرائحها الخاصة، نحن فقط لا نعلم مما إذا كانت تخطط الشركة لتأجيل شرائح Exynos العام القادم أما إنها ستستمر في طرح السلسلة الجديدة بمتغير Exynos.