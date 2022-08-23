لينوفو تُطلق هاتف الألعاب الأسطوري Legion Y70 بشاشة 144Hz

أطلقت شركة لينوفو – Lenovo هاتف الألعاب الذي طال انتظاره Legion Y70 في الصين، جنباً إلى جنب مع الحاسوب اللوحي Xiaoxin Pad Pro 2022.

يمتاز الهاتف بشاشة عرض مسطحة قياس 6.67 بوصة بفتحة ثقب مركزية من أجل مستشعر الكاميرا الأمامية. دقة الشاشة هي +FHD تدعم معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144Hz وتدعم مرئيات +HDR10 وتقنية Dolby Vision بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1000 نقطة ضوئية.

بالنسبة لتصميم ومظهر الهاتف الخارجي فهو يمتاز بالتصميم الصندوقي المماثل لتصميم هواتف آيفون وقد تم الاعتماد على الألمنيوم عالي الجودة في تصميم الحواف الجانبية.

الجانب الخلفي المصنوع من الزجاج يحتوي على جزيرة كاميرا مستطيلة الشكل بداخلها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، في حين أن الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

تم تجهيز هاتف Lenovo Legion Y70 بمعالج شركة كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC بدقة تصنيع 4 نانوميتر مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

من أجل جلسات اللعب الطويلة تم تزويد الهاتف بنظام تبريد احترافي يشتمل على غرفة تبريد بالبخار مكونة من 10 طبقات. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 68 وات.

يعمل الهاتف بواسطة واجهة ZUI 14 المستندة على نظام أندرويد 12 وبالتأكيد سيكون الهاتف مؤهل لتلقي نظام أندرويد 13 في الموعد المناسب.

سعر ومواصفات هاتف Lenovo Legion Y70 المُعلن عنها بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض AMOLED قياس 6.67 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 144Hz مزودة بتقنية LTPS لتوفير معدلات تحديث ديناميكية بذروة سطوع تبلغ 1000 نقطة ضوئية تدعم مرئيات +HDR10 و Dolby Vision

لوحة عرض AMOLED قياس 6.67 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 144Hz مزودة بتقنية LTPS لتوفير معدلات تحديث ديناميكية بذروة سطوع تبلغ 1000 نقطة ضوئية تدعم مرئيات +HDR10 و Dolby Vision المعالج: ثماني النوى طراز Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC

ثماني النوى طراز Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC الذاكرة العشوائية والتخزين: 8/12/16 جيجابايت رام من النوع LPDDR5 + سعة تخزين تبلغ 256/512/640 جيجابايت من النوع UFS 3.1

8/12/16 جيجابايت رام من النوع LPDDR5 + سعة تخزين تبلغ 256/512/640 جيجابايت من النوع UFS 3.1 نظام التشغيل: واجهة ZUI 14 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة ZUI 14 المستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS ووحدة إضاءة Flash LED مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS ووحدة إضاءة Flash LED مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل

مستشعر بدقة 16 ميجابكسل الصوت: سماعات ستريو مزدوجة داعمة لتقنية Dolby Atmos

سماعات ستريو مزدوجة داعمة لتقنية Dolby Atmos الوزن والأبعاد: 163.63×77.02×7.99 مم ويزن الهاتف 209 جرام

163.63×77.02×7.99 مم ويزن الهاتف 209 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC البطارية: بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 68 وات

السعر والتوفر

يتوفر هاتف Lenovo Legion Y70 بثلاث ألوان تشتمل على الأبيض الثلجي والأحمر الناري والرمادي التيتانيوم وتبلغ قيمته 2970 يوان صيني أي ما يعادل 437$ دولار أمريكي من أجل نموذج 8/256 جيجابايت.