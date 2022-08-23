تسريبات – موعد الإعلان عن هواتف ايفون 14 وإطلاقه في الأسواق

أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن هواتف ايفون 14 لعام 2022 وقد أطلعتنا صحيفة بلومبيرج على موعد الإعلان عنها وإطلاقها في الأسواق.

موعد الإعلان 7 سبتمبر

وفقاً لتقرير بلومبيرج، فإن موعد الإعلان عن هواتف ايفون 14 يوم السابع من سبتمبر المقبل، بينما سيبدأ طرح الهاتف في الأسواق بدايةً من منتصف نفس الشهر، وتحديداً من يوم 16 سبتمبر.

إذا صحت هذه التسريبات، فإن هذا سيكون أكثر موعد مبكر للإعلان عن هواتف الايفون وإطلاقها في الأسواق منذ عام 2016.

يقول الخبراء أن توفير هواتف الايفون بشكل مبكر هذا العام ولو لأسابيع قليلة سوف يمنح ابل الفرصة من أجل بيع المزيد من هواتف الايفون خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبالتالي تحقيق أكبر قدر من العوائد خلال هذا الربع.

يأتي ذلك بالرغم من المشاكل التي تواجهها ابل حالياً من حيث سلاسل الإمداد والتوريد المضطربة ومشاكل إنتاج الشرائح الإلكترونية عالمياً. يبدو أن ابل تمكنت من إدارة الأزمة بشكل جيد مكنها من تجاوز تلك المشاكل.

ابل سوف تعلن عن أربعة إصدارات مختلفة من ايفون 14 بالإضافة إلى إطلاق تحديث iOS 16 الجديد وربما كذلك الإعلان عن منتجات أخرى مثل سماعات AirPods.

مؤتمر آخر لآبل في أكتوبر

سبب آخر يستدعي تبكير مؤتمر الايفون، وهو وجود مؤتمر آخر لآبل في شهر أكتوبر. هذا المؤتمر سيكون خاصاً بأجهزة الايباد وماك الجديدة وتود ابل أن تكون هناك فترة زمنية كافية بين المؤتمرين وأن يحظيا كلاهما بالتأثير والضجة الإعلامية.

في هذا المؤتمر، سوف تقوم ابل بالكشف عن أجهزة ايباد برو الجديدة بمعالج M2 وأيضاً نسخة جديدة من الايباد رخيص الثمن (الجيل العاشر) فضلاً عن أجهزة ماك جديدة وإطلاق نظامي تشغيل iPadOS 16 و macOS Ventura.

سيكون الربع الأخير من العام الجاري لآبل حافلاً بالأحداث والمنتجات الجديدة لكن وسط أزمة اقتصادية عالمية و ارتفاعات متوقعة في الأسعار.