واتس اب يختبر ميزة التراجع عن حذف الرسائل!

يسمح تطبيق واتس اب – مثله مثل تطبيقات الدردشة والمحادثات الأخرى – بخيار حذف الرسائل لجميع مستخدمي المنصة من أجل مساعدة المستخدمين على تصحيح الأخطاء أو التخلص من الرسائل الغير مرغوب فيها.

ولكن بالتأكيد هناك بعض السيناريوهات التي قد يتم خلالها حذف بعض الرسائل عن طريق الخطأ، وقد يود المستخدم بالتراجع عن حذف الرسالة، ولكن بما أن هذه الميزة ليست متواجدة في التطبيق حتى الآن، فقد قرر مطورو التطبيق على توفيرها بالفعل في التحديثات القادمة.

وفقاً لتقرير منتدى WaBetaInfo، يعمل مطورو تطبيق واتس اب على توفير مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة من خلال الإصدار التجريبي القادم.

وقد تم رصد العديد من التقارير التي تؤكد على أن التطبيق قد يحتوي في التحديث التالي على ميزة أو خيار يتيح لمديري المجموعات بإمكانية حذف جميع رسائل المجموعة.

أيضاً سيشتمل التطبيق على خيار “الحذف من أجلي فقط”، هذا وبالإضافة إلى الميزة الجديدة التي جئنا للحديث عنها وهي ميزة التراجع عن حذف الرسائل.

في الوقت الحالي، الميزة الجديدة متاحة فقط من أجل مستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتس اب، مما يعني إنها لا تزال في مرحلة الاختبار. ولكن هذه أخبار جيدة لأنها بالتأكيد ستكون متاحة لجميع المستخدمين في التحديثات النهائية القادمة قريباً.

يُقال أن التحديث القادم سيشتمل على خيار “التراجع عن حذف الرسائل” على هيئة نافذة منبثقة تظهر أسفل صفحة الدردشة مع خيار بإمكانية التراجع عن الحذف، والتي يمكنكم رؤيتها في الصورة السابقة.

كما ذكرنا سلفا، لا تزال الميزة قيد الاختبار نظراً لكونها متاحة فقط للمشتركين في برنامج الإصدار التجريبي على نظام أندرويد. ضع في اعتبارك فقط أن ميزات الإصدار التجريبي لا تعني دائماً أنها ستشق طريقها إلى الإصدار النهائي من التطبيق، ومع ذلك، لدينا أمل كبير في أن هذه الميزة ستصل بالفعل إلى جميع المستخدمين في التحديثات القادمة.