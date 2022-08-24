شاومي تُطلق في الخارج تابلت باد 5 برو وسماعة بودز 4 برو

عقدت شركة شاومي مؤخراً مؤتمر صحفي جديد في الصين من أجل الإعلان عن أجهزتها الجديدة. قدمت الشركة في البداية هاتفها القابل للطي شاومي ميكس فولد 2 – Xiaomi Mix Fold 2 ولكن للأسف الشديد، تماماً مثل هاتف الجيل السابق، سيكون هذا الهاتف حصري للسوق الصينية فقط.

بجانب الهاتف القابل للطي، تم الإعلان أيضاً عن جهاز لوحي جديد بشاشة كبيرة باسم شاومي باد 5 برو – Xiaomi Pad 5 Pro وسماعة أذن لاسلكية جديدة باسم شاوم بودز 4 برو – Xiaomi Buds 4 Pro.

أولاً تابلت شاومي باد 5 برو

تابلت Xiaomi Pad 5 Pro هو الجهاز اللوحي الجديد للشركة الصينية وهو في الأساس عبارة عن نموذج جديد من الحاسوب اللوحي الأساسي Xiaomi Pad 5 الذي تم إطلاقه في وقت مبكر من عام 2022.

لحسن الحظ، قررت شركة شاومي إطلاق تابلت شاومي باد 5 في الأسواق العالمية، مما يعني أنه من الوارد جداً أن يتم إطلاق نموذج برو – Pro في الأسواق العالمية بالمثل.

يمتاز التابلت بتصميم مألوف وهو عبارة عن مزيج من المعدن والزجاج بجوانب مسطحة وحواف نحيفة جداً. سوف تلاحظون أن تصميم الكاميرا الخلفية مماثل لنفس تصميم الكاميرا على هواتف الشركة الرائدة التي تم طرحها في عام 2022 وبهذا نقصد سلسلة شاومي 12.

يحتوي الحاسوب اللوحي على شاشة قياس 12.4 بوصة بدقة 2.5K أبعادها 2560×1600 بكسل بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 500 نقطة ضوئية مع توفير الدعم لمرئيات HDR10 وتقنية Dolby Vision.

يتم تشغيل تابلت شاومي باد 5 برو بواسطة شريحة Snapdragon 870 SoC – كننا نتمنى أن يتم تجهيزه بأي من شرائح كوالكم الحديثة (Snadragon 8 Gen1) ولكن لا تزال شريحة Snapdragon 870 SoC قادرة على تقديم نتائج جيدة جداً على صعيد مستوى أداء المعالجة المركزية والرسومية على حد سواء.

تم إقران شريحة المعالجة بذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 أو 8 جيجابايت رام وحتى 12 جيجابايت رام من النوع LPDDR5 وسعة تخزين داخلية بمساحة 128/256/512 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعومة بتقنية التركيز التلقائي PDAF جنباً إلى جنب مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. الجانب الأمامي يحتوي على مستشعر Sony IMX695 بدقة 20 ميجابكسل.

يتم تشغيل تابلت شاومي باد 5 برو بواسطة بطارية ضخمة جداً سعتها 10.000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات ويمكن شحنها من 0 وحتى 100% خلال 65 دقيقة.

يعمل الحاسوب اللوحي بواسطة واجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12 ويمتاز الجهاز بسماعات ستريو مزدوجة داعمة لتقنية Dolby Atmos.

ضمن مجموعة الملحقات التي يمكنك الحصول عليها من أجل التابلت تشتمل على لوحة مفاتيح مغناطيسية وقلم إلكتروني ولكن بالطبع يمكنك شرائهم بشكل منفصل. يتوفر التابلت باللون الفضي والأخضر. سعر التابلت يبلغ 444$ دولار أمريكي تقريباً.

ثانياً سماعة شاومي بودز 4 برو

بجانب الهاتف القابل للطي وتابلت شاومي باد 5 برو قدمت الشركة أيضاً سماعة أذن لاسلكية جديدة باسم شاومي بودز 4 برو مزودة بتقنية بلوتوث 5.3 وداعمة لتقنية LHDC 4.0 و SBC و AAC.

استعانت الشركة بزوج من المحركات الديناميكية المغناطيسية الثنائية قياس 11 مم وهي تقدم صوت Hi-Fi مع تقنية إلغاء الضوضاء بنسبة 48 ديسيبل أثناء تفعيل ANC لعزل الضوضاء المحيطة.

تحتوي السماعة على ثلاث ميكروفونات مع ما “أطلقت عليه الشركة باسم” مستشعر بصمة العظام. تدعم السماعة ثلاث أوضاع مختلفة من الشفافية ومقبض الأذن العملية الحساسة للضغط ويمكن التبديل بين وضع تقليل الضوضاء والتحكم في الموسيقى ووضع التحكم في المكالمات الواردة.

سماعة شاومي بودز 4 برو حاصلة على تصنيف IP54 وتزن كل سماعة فردية 4.5 جرام بينما تزن العلبة 49.5 جرام.

من خلال تصريح شاومي فلقد تبين أن هذه السماعة قادرة على العمل لمدة 9 ساعات من التشغيل المتواصل أثناء إيقاف تشغيل عزل الضوضاء ANC أو 38 ساعة بالاعتماد على شحن علبة السماعة. السماعة الجديدة تدعم الشحن اللاسلكي.

تتوفر السماعة باللون الذهبي والأسود ويبلغ سعرها 1999 يوان صيني أي ما يعادل 148$ دولار أمريكي ومن المحتمل أن يتم إطلاقها في الأسواق العالمية خلال وقت قريب.