سامسونج تستثمر 200 مليار دولار في تصنيع رقائق أشباه الموصلات!

يشير تقرير جديد من موقع SamMobile أن شركة سامسونج تخطط لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار دولار في بناء مصانع رقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار العقد القادم.

نحن نعرف بالفعل أن الشركة الكورية تعمل على منشآة جديدة في ولاية تكساس، وقد طلبت مؤخراً من حكومة الولاية توسيع مساحة رقعة مصنعها الجديد ومن المتوقع أن تخلق الشركة آلاف فرص العمل الجديدة على مدار السنوات القادمة.

وفقاً للتقرير، إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فمن المحتمل أن تحصل سامسونج على إعفاءات ضريبية بقيمة قد تصل إلى 4.8 مليار دولار أمريكي. وهذا بشرط أن تتمكن الشركة من خلق ما لا يقل عن 10.000 فرصة عمل جديدة في مصانعها التالية.

الشيء الوحيد الذي نحن على يقين منه هو أن مصانع الشركة الجديدة في الولايات المتحدة ستساعد على زيادة حدة المنافسة مع أكبر منافسيها في صناعة الرقائق، وبهذا نقصد بالتأكيد كل من شركة كوالكم وشركة TSMC.

ستساعد المصانع الجديدة في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وسوف تساهم بشكل فعال في المضي قدماً وتطوير أحدث الرقائق التي تتطلبها صناعة الرقائق في الولايات المتحدة. وبالتأكيد سينعكس هذا الأمر على مختلف قطاعات الصناعات والتي من بينها صناعة الهواتف الذكية.

ما هو مقر مصانع سامسونج الجديدة في الولايات المتحدة؟

بناءً على تقارير عديدة، من المحتمل أن تتمكن الشركة من خلق العديد من الوظائف الجديدة بنسبة قد تصل إلى 82% وسيكون مقر مصانعها الجديدة في مدينة تايلور بولاية تكساس.

تقترح الشركة استثمار ما قد يصل إلى 177 مليار دولار أمريكي في المنطقة خلال العقد القادم، في حين أن النسبة المتبقية بقيمة 18 مليار دولار أمريكي ستذهب إلى مصنعها الجديد في أوستن.

من المتوقع أن يستغرق الأمر فترة زمنية أطول حتى تتمكن الشركة من وضع حجر الأساس لمصانعها التالية، وربما هذا الأمر يرجع لحقيقة أن سامسونج تستثمر بالفعل الكثير من طاقتها المالية في العديد من مصانع رقائق أشباه الموصلات في موطنها الرئيسي.

يُقال أن الشركة تستعد لوضع حجر الأساس لمصنعها الجديد اعتبارًا من عام 2024 وسوف تستمر الشركة في التوسع وبناء عدد أكبر من المنشآت حتى عام 2042 ولكن هذا الأمر متوقف على حصول سامسونج على الضوء الأخضر “الموافقة” من حكومة ولاية وتكساس.