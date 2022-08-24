أفضل إضافات متصفح سفاري المجانية التي يمكنك تجربتها

كنا قد ناقشنا من قبل فكرة أن متصفح سفاري هو المتصفح الأفضل على أجهزة الايفون والايباد وخصوصاً للأسباب المتعلقة بالأمن وحماية خصوصية المستخدم. الآن، سوف نقدم لك بعض الإضافات التي تساعدك على الاستمتاع بتجربة تصفح أفضل عبر متصفح سفاري وكذلك إدراج خواص ومزايا إضافية أكثر للمتصفح.

إضافات سفاري يمكن تحميلها بسهولة من متجر الآب ستور، وتؤدي عملها داخل المتصفح وليس بصورة مستقلة عنه عادةً. هناك العديد من الإضافات المتاحة متعددة الأغراض بعضها مجاني والبعض الآخر مدفوع، وإليك عدداً من أفضل إضافات سفاري المجانية التي نراها تستحق التجربة.

إضافة مانع الإعلانات Norton Ad Blocker

هو واحدة من الإضافات المهمة التي يبحث عنها الجميع، وتحدث فارقاً كبيراً وملحوظاً في تجربة التصفح بمجرد تثبيتها. إضافة Norton Ad Blocker هي إضافة مجانية من تطوير شركة نورتون الشهيرة في مجال الأمن السيبراني، وتعمل هذه الإضافة على منع الإعلانات التي تظهر على المواقع المختلفة وكذلك منع المواقع من تتبع نشاطك عبر الإنترنت.

حجب الإعلانات سوف يجعل المواقع تظهر بشكل أكثر بساطة وأقل تشتتاً كما سيعمل على تحميل الصفحات أسرع. تتيح لك الإضافة وضع مواقعك المفضلة في القائمة البيضاء للسماح بظهور الإعلانات عليها.

السعر : مجانية

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إضافة الوضع الليلي Turn Off The Lights

هي إضافة مميزة لمتصفح سفاري تتيح لك عرض المواقع المختلفة في الوضع الليلي لتقليل إجهاد العين أثناء الليل، وكذلك تحسين تجربة مشاهدة الفيديو.

مع هذه الإضافة سوف تتمتع كذلك بخيارات أخرى مثل حماية العين بفلتر أصفر لتقليل الضوء الأزرق الصادر عن الشاشة، وكذلك منع التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في صفحات الإنترنت لتقليل استهلاك الإنترنت.

السعر : مجانية

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تطبيق تصحيح الكتابة Grammarly

إذا كنت تكتب كثيراً من خلال المتصفح، فهذه الأداة مفيدة للغاية لأنها سوف تقوم بتنبيهك عند وجود أخطاء إملائية أو أخطاء في القواعد كما تساعدك على تحسين أسلوب الكتابة عبر الاقتراحات.

يمكنك تنزيل الإضافة وإنشاء حساب مجاني للتمتع بالمزايا الأساسية فيها، هناك خطط أخرى مدفوعة للمزايا المتقدمة في الإضافة.

تطبيق Grammarly يمكنه العمل على تطبيقات البريد والرسائل والملاحظات وغيرها من التطبيقات بخلاف متصفح سفاري.

السعر : مجانية

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لا مزيد من رسائل الكوكيز المزعجة

عند تصفح المواقع المختلفة ستجد رسالة مفادها أن الموقع يستخدم الكوكيز من أجل تحليل سلوك المستخدم وتخصيص تجربة الاستخدام ويكون للمستخدم حرية قبول ذلك أو رفضه.

ظهور هذه الرسائل وقراءتها وقرار الموافقة / الرفض تستهلك وقتاً، لذا فأداة Super Agent سوف تساعدك على وضع إعدادات الكوكيز الذي تفضلها وسوف تتولي هي تلقائياً التعامل مع هذه الرسائل وتوفير وقتك، إذ لن تراها مجدداً.

السعر : مجانية

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مقالاتك المفضلة في مكان واحد مع Pocket

لا نستطيع عمل مقالة عن أفضل إضافات متصفح سفاري دون الإشارة إلى Pocket الإضافة المميزة التي تتيح لك الاحتفاظ بأي صفحة أو مقالة على الإنترنت وتنظيمها وترتيبها لسهولة الرجوع إليها لاحقاً.

السعر : مجانية

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يمكنك التحكم بالإضافات عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > سفاري Safari > إضافات سفاري Safari Extensions لتفعيل أو تعطيل أي إضافة.