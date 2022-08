كيف نخفّض مستوى الكوليسترول في الدم؟

روسيا – أعلنت الدكتورة تاتيانا فيليبوفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، أن لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم يجب إجراء تعديلات في النظام الغذائي المتبع.

وتقول في مقابلة مع صحيفة “فيتشيرنايا موسكفا”، “تناول الأدوية ليست الطريقة الوحيدة لتطبيع مستوى الكوليسترول في الدم. لأن النظام الغذائي المتبع والنشاط البدني ونمط الحياة جميعها تؤثر في هذه العملية أيضا. لذلك فإن إجراء تعديلات في العوامل المذكورة أعلاه، يمكنه تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم إلى حدوده الطبيعية”.

ووفقا لها، لا توجد مادة غذائية محددة، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول بصورة مباشرة. لذلك يجب أن تصبح مصادر الألياف الغذائية، المكون الأساسي للنظام الغذائي. ومصادر هذه الألياف هي الخضروات الطازجة والفواكه والخضروات الورقية والبذور والحبوب والمكسرات. كما أشارت إلى فوائد الزيوت النباتية المختلفة- زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وزيت بذور الكتان، والسمسم وغيرها.

وتقول، “يجب أن يحتوي النظام الغذائي المثالي اليومي للإنسان على 2-3 أنواع من الزيوت، يستخدمها مع بعضها أو بالتناوب”.

المصدر: صحيفة “فيتشيرنايا موسكفا”

