رسمياً – هذا هو مؤتمر ابل للإعلان عن ايفون 14 ومنتجات أخرى

كما كان متوقعاً، أعلنت ابل أنها ستقيم مؤتمراً رسمياً يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو مؤتمر ابل السنوي المنتظر للإعلان عن هواتف ايفون الجديدة. سيقام المؤتمر في مسرح ستيف جوبز داخل مقر ابل الرسمي بولاية كاليفورنيا.

في المؤتمر سيكون هناك بعض الحضور المدعوين من الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة كما سيتم بث المؤتمر عبر الإنترنت من خلال منصات مختلفة، سواء على يوتيوب أو عبر موقع ابل الرسمي أو من خلال تطبيق تلفاز ابل.

ماذا نتوقع من المؤتمر؟ ايفون 14 قطعاً

سلسلة هواتف ايفون 14 ستكون المنتج الأبرز داخل المؤتمر، إذ من المتوقع أن تقوم ابل بالإعلان عن أربعة إصدارات مختلفة: ايفون 14 وايفون 14 بلس بمعالج A15 وكاميرا ثنائية، بالإضافة إلى ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بمعالج A16 وكاميرا ثلاثية.

لن يكون هناك وجود لإصدار ميني ضمن سلسلة ايفون 14 هذا العام، كما كان الحال خلال العامين الماضيين.

الهواتف ستأتي مع تصميم جديد مميز بفتحة للكاميرا الأمامية وأخرى لتقنية التعرف على الوجه Face ID. هناك أيضاً توقعات بزيادات سعرية في كافة الإصدارات.

إصدارات جديدة من ساعة ابل

بالنسبة لساعة ابل فقد تعلن ابل عن ثلاثة إصدارات مختلفة منها: الجيل الثامن من الساعة، والجيل الثاني من الإصدار الأرخص ثمناً SE، بالإضافة إلى إصدار آخر جديد أكبر حجماً وأكثر مقاومة للعوامل الخارجية قد تحمل اسم Pro.

إطلاق iOS 16

في المؤتمر أيضاً سوف تعلن ابل عن إطلاق تحديث iOS 16 والذي ربما يتم إطلاقه في نفس يوم المؤتمر أو بعده بعدة أيام.

تحديث iOS 16 سيكون موجهاً لكافة هواتف الايفون المؤهلة للتحديث، أما تحديث iPadOS 16 الموجهة لأجهزة الايباد فسوف يتأخر إطلاقه إلى شهر أكتوبر.

ذلك أهم ما ننتظره من ابل في مؤتمرها المنتظر يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، فكونوا معنا على الموعد.