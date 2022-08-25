سامسونج تعتقد أن هواتفها القابلة للطي ستتفوق على سلسلة جالكسي إس!

سامسونج ليست الوحيدة التي تنتج هواتف ذكية قابلة للطي، فهناك شاومي وأوبو أيضاً، ولكن الأمر المُسلم به هو أن هواتف الشركة القابلة للطي هي أشهر هواتف قابلة للطي على مستوى العالم وهذا يرجع لميزة أساسية وهي أن سامسونج تُطلق هواتفها القابلة للطي على مستوى العالم، بينما هواتف الشركات الأخرى تكون منحصرة على السوق الصينية فحسب.

ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد في ازدهار شعبية هواتف سامسونج جالكسي القابلة للطي، وإنما بفضل الميزات الجديدة والتقنيات المتطورة والتصاميم الاحترافية التي تمتاز بها هواتف الشركة.

ومع ذلك، فلم يكن كل هذا كافياً لجعلها تتفوق على هواتف الشركة الرئيسية جالكسي إس، خاصة عندما يتعلق الأمر بعامل المتانة والقدرة على التحمل، والسعر الأرخص أيضاً.

ولكن سامسونج واحدة من الشركات القلائل التي تعتقد أن المستقبل كله لا يحمل معه سوى هواتف قابلة للطي، والشركة على يقين بأن هواتفها القابلة للطي ستتفوق تدريجياً على سلسلة هواتفها الرئيسية جالكسي إس، وربما في غضون أعوام قليلة جداً.

العديد من المستخدمين يكونوا قادرين على شراء إحدى هواتف سلسلة جالكسي إس الرئيسية بمجرد إطلاقها في الأسواق وذلك لأن هذه الهواتف تبدأ عند سعر 799$ دولار أمريكي فقط، ولكن عند النظر إلى هاتف جالكسي زد فليب، وهو أرخص هواتف سامسونج القابلة للطي، فيبدأ سعره عند 1099$ دولار أمريكي.

ولكن بغض النظر عن السعر، فلا تزال هواتف جالكسي إس هي الأكثر متانة، وعملية بشكل أكبر، وتمتاز بمظهر وشكل مألوف، وبسبب شعبيتها، كانت ولا تزال هواتف سامسونج القابلة للطي متخلفة خلفها من حيث المبيعات ونسب الأرباح التي تحققها الشركة.

سامسونج على يقين بأن هواتفها القابلة للطي ستتفوق على سلسلة جالكسي إس

على الرغم من أننا جميعاً على يقين بأنه من الصعب أن تتفوق الهواتف القابلة للطي على هواتف جالكسي إس، إلا أن سامسونج لها راي مخالف لذلك، إذ تعتقد الشركة أن هواتفها من سلسلة جالكسي زد سوف تتفوق على سلسلة جالكسي إس في غضون عامين إلى ثلاث أعوام على أقصى تقدير.

وقد صرح رئيس شركة Samsung Electronics في بيان له أنه بحلول عام 2025 سوف تتمكن الهواتف القابلة للطي من الاستحواذ على 50% تقريباً من إجمالي نسب شحنات الهواتف الذكية الرئيسية للشركة.

وبالتالي، تعتقد الشركة أنها خلال الأعوام القليلة القادمة ستكون قادرة على تحقيق نسب مبيعات أكبر من خلال هواتفها القابلة للطي أكثر من هواتف جالكسي إس.