بعد مرور أكثر من 5 أعوام – سلسلة جالكسي S8 تتلقى تحديث جديد في غاية الأهمية!

أطلقت شركة سامسونج سلسلة جالكسي إس 8 – Galaxy S8 في عام 2017 وأعلنت الشركة العام الماضي أن هذه السلسلة وصلت إلى منتهاها الأخير وبالفعل أسقطت سامسونج دعمها بشكل رسمي.

ولكن الغريب أن الشركة أصدرت لتوها تحديث جديد لنظام التشغيل يشتمل على بعض الإصلاحات الضرورية ومعالجة الأخطاء الشائعة التي تعاني منها سلسلة جالكسي إس 8 مؤخراً.

هذا التحديث يأتي بعد مرور أكثر من خمس أعوام على إطلاق السلسلة، وبعد مرور أكثر من عام على تلقي السلسلة تحديثها الأخير لنظام التشغيل.

يأتي التحديث الجديد برقم إصدار G95 * FXXUCDVG4 وهو يحتوي على بعض الإصلاحات الضرورية التي من بينها تحسين كفاءة واستقرار نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS.

لسنا متأكدين مما إذا كان التحديث الجديد يشتمل على أية إصلاحات أخرى أم لا، ومع ذلك يبلغ حجم التحديث 420 ميجابايت تقريباً، لذا من المحتمل أن يكون هناك بعض الإصلاحات الطفيفة الأخرى.

جدير بالذكر أن التحديث لا يعني أن الهاتف سيتلقى ترقية جديدة من نظام التشغيل، إذ لا يزال الهاتف يعمل بنظام أندرويد 9 ويشتمل على التصحيح الأمني النهائي لشهر أبريل من العام الماضي.

لا نعلم ما هو دافع سامسونج وراء تمديد استراتيجية وسياسة التحديث لهاتف جالكسي إس 8، ولكن من المؤكد أن هذه بمثابة أخبار جيدة لأصحاب الجهاز.

من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر من هواتف سامسونج القديمة التي تواجه مشكلة في نظام الملاحة وتحديد الموقع الجغرافي، حيث تم إرسال نفس التحديث لهاتف جالكسي J7 الذي تم إطلاقه في عام 2015 في بعض دول آسيا.

أيضاً يُقال أن كل من جالكسي S6 وجالكسي S7 وجالكسي S9 سوف يتلقون التحديث الجديد خلال الأيام القادمة، على الرغم من أن سامسونج أسقطت الدعم الرسمي من جميع سلاسل الهواتف السابقة.

على كل حال، هذه خطوة جريئة من سامسونج سيقدرها ملايين المستخدمين من مالكي هواتف السلسلة والمُحبين للعلامة التجارية. كانت قد أعلنت سامسونج مؤخراً أنها ستهتم بدعم أجهزتها الرئيسية لمدة لا تقل عن 5 أعوام من التصحيحات الأمنية ولمدة 4 أعوام من الدعم البرمجي.