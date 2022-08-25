ما هو حجم البيانات التي تجمعها ابل عنك؟

ابل مشهورة بكونها تحافظ على خصوصية المستخدمين وتدافع عن هذا المبدأ كونه حق إنساني أساسي للجميع كما تقول عن نفسها.

فيما يتعلق بهذا الأمر، فإن ابل مختلفة عن باقي الشركات التقنية الكبيرة في كونها لا تعتمد على الإعلانات كمصدر أساسي للأرباح، وهي بذلك لا تحتاج إلى جمع البيانات عن المستخدمين بشراهة كما تفعل باقي الشركات التي لها نموذج عمل قائم بشكل أساسي على الإعلانات.

هناك دراسة جديدة ليست نتائجها مفاجئة تؤكد أن ابل تجمع بيانات أقل عن المستخدم مقارنةً بباقي الشركات.

مؤسسة StockApps للتحليلات قامت بعمل دراسة حول البيانات التي تجمعها أكبر 5 شركات تقنية وهي: جوجل، وأمازون، وتويتر، وفيسبوك بالإضافة إلى ابل.

بينما احتلت جوجل المرتبة الأولى كأكثر الشركات جمعاً للبيانات، جاءت ابل في المرتبة الأخيرة كأقل الشركات في ذلك.

وفقاً للدراسة، فإن جوجل تقوم بجمع 39 نوعاً من البيانات، تليها تويتر في المرتبة الثانية بـ 24 نوعاً، ثم أمازون بـ 22 نوعاً. في المرتبة الرابعة، جاء فيسبوك بـ 14 نوعاً من البيانات يقوم بجمعها ثم أخيراً ابل بـ 12 نوعاً فقط.

بحسب مؤسسة StockApps، فإن ابل تلعب دوراً كبيراً في حماية خصوصية المستخدم، وهي الشركة الأكثر وعيًا بالخصوصية على حد تعبيرها.

تخزن ابل المعلومات الضرورية فقط للحفاظ على حسابات المستخدمين، لأنها لا تعتمد على عائدات الإعلانات مثل باقي الشركات التي شملتها الدراسة.

فيما يتعلق بجوجل فهي تقوم بتخزين بيانات كثيرة لعل أهمها بيانات الموقع الجغرافي وذلك أمر خطير فيما يخص اعتبارات الأمن والخصوصية.

وتنصح الدراسة بضرورة الابتعاد على الأقل عن استخدام متصفح كروم الخاص بجوجل والاعتماد على متصفحات أخرى أكثر أماناً مثل DuckDuckGo. إذا كنت تستخدم الايفون أو الايباد أو ماك يمكنك الاعتماد على متصفح سفاري الافتراضي.