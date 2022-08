البرازيل.. اكتشاف أول حالة انتقلت فيها عدوى جدري القردة من إنسان إلى كلب!

البرازيل – أعلنت السلطات الصحية في ولاية ميناس جيرايس في البرازيل اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد انتقلت في هذه الحالة، من إنسان إلى حيوان، إلى كلب.

وقال بيان السلطات الصحية المحلية البرازيلية: “أفاد وزير الصحة في ولاية ميناس جيرايس يأن مركز المعلومات الاستراتيجية للمراقبة الصحية في ميناس جرايس (سيفس ميناس) تم إخطاره في 08/22/2022، عن طريق البريد الإلكتروني من قبل مؤسسة إيزيكيل (فونيد) بنتيجة إيجابية لجدري القردة في اختبار معملي تم إجراؤه على عينة أخذت من كلب”.

تم اكتشاف الفيروس في كلب في بلدية جويز دي فورا، التي أصيب مالكها بالمرض في أوائل أغسطس. في 13 أغسطس، عانى الكلب البالغ من العمر خمسة أشهر، من أعراض تتمثل في حكة وظهور قشور وبثور على الظهر والرقبة.

وبعد الفحص الجزيئي الذي أكد هذا الأسبوع أنه يعاني من جدري القردة، تم عزل الكلب في المنزل مع صاحبه، حيث تتم مراقبة كلاهما.

وأفيد بهذا الشأن بأن “المريض تلقى تعليمات من بلدية جويز دي فورا بإبقاء الحيوان في عزلة واعتماد تدابير صحية لروتين إطعام الكلب وتنظيف المكان، وهي تتمثل في استخدام القفازات والقناع والقميص طويل الأكمام وسراويل للبشرة. وكذلك تطهير المنطقة بمنظف قوي”.

وبحسب السلطات المحلية، لم يكن هناك دليل حتى الآن على وجود هذا المرض في الحيوانات في البلاد، فقط تم الإبلاغ عنه مسبقا من قبل المراكز الصحية الأمريكية والفرنسية، فيما ذُكر أن الكلب وصاحبه الآن في حالة صحية جيدة.

المصدر: upjobsnews.com

