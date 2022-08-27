جالكسي A04 – هاتف سامسونج الاقتصادي أصبح متاح بشكل رسمي

مؤخراً ظهرت عديد من التسريبات لهاتف سامسونج الاقتصادي جالكسي a04s، واليوم قررت الشركة أن تُعلن بشكل رسمي عن هاتف جالكسي A04 مما يعني أن الشركة ليست مستعدة بعد لإطلاق طراز جالكسي A04s.

جالكسي A04 يحتوي على بطارية ضخمة ومعالج متواضع

مثله مثل جميع هواتف سامسونج الاقتصادية التي تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية، حيث يمتاز جالكسي A04 بشاشة بتصميم قطرة الماء من أجل إيواء كاميرا الصور الشخصية وفي الأسفل يُمكن إيجاد حواف سميكة أكثر سُمكاً من بقية الحواف الأخرى.

يحتوي الإطار الأيمن للهاتف على جميع الأزرار المادية، بما في ذلك زر الطاقة الرئيسية وزري خفض ورفع الصوت أيضاً. الجانب الخلفي يحتوي على كاميرتين محاذاة بشكل عمودي وبجانبهم وحدة إضاءة Flash LED. يمكنكم أيضاً رؤية شعار الشركة في القسم السفلي من الجانب الخلفي.

سيكون أداء الهاتف متواضع جداً نظراً لأنه يستهدف مستخدمي الميزانيات المحدودة ولذلك فهو يحتوي على معالج ضعيف طراز Unisoc SC9863A على الرغم من كونه ثماني النوى.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض LCD قياس 6.5 بوصة بدقة +HD أبعادها 1560×720 بكسل، هذا يعني أن الشاشة لن تكون مثالية في عرض التفاصيل بدقة شديدة.

يتوفر الهاتف على هيئة ثلاث نماذج مختلفة من حيث الذاكرة العشوائية، النموذج الأول بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت، بينما النموذج الثاني بسعة 6 جيجابايت والنموذج الأخير بسعة 8 جيجابايت. يشتمل الهاتف على ذاكرة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت على التوالي.

مساحة التخزين لن تشكل مصدر قلق للمستخدم إذ يحتوي الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD التي تتسع لمساحة تخزينية إضافية بسعة 1 تيرابايت كحد أقصى.

يعمل الهاتف بواسطة واجهة One UI Core 4.1 مما يعني أن الهاتف سيفتقد العديد من ميزات واجهة One UI 4.1 المخصصة من سامسونج التي يُمكن إيجادها على هواتف الفئة المتوسطة والرائدة.

بالنسبة للبصريات، فإن العدسة الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مصحوبة بعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. أما الجانب الأمامي فهو يحتوي على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولم تذكر شركة سامسونج سرعة الشحن التي يدعمها للهاتف، لذا من الآمن التكهن بأنها لن تتعدى 10 وات.

يحتوي على هاتف شريحتي 4G LTE ويدعم اتصال بلوتوث 5.0 ويحتوي على مقبس لسماعة الرأس قياس 3.5 ملم. يتوفر هاتف جالكسي A04 باللون الأسود والأبيض والنحاسي والأخضر.