ماذا تفعل عند سقوط سماعات الايربودز في الماء؟

سماعات الايربودز اللاسلكية كانت ابتكاراً عظيماً وبديلاً عن السماعات السلكية التقليدية وبها تم الاستغناء عن منفذ السماعات في الهواتف الذكية.

بالرغم من ذلك، فإن صغر حجم تلك السماعات يجعلها هشة وعرضة أكثر للتلف عند إسقاطها على الأرض أو سقوطها في الماء.

سقوط سماعات الايربودز في الماء حادث شائع قد يتسبب في تلف السماعات وخسارتها. هنا في هذا المقال سوف نعرض لك بعض الخطوات التي يمكن اعتبارها كإسعافات أولية لتلافي التلف وتقليل الضرر المائي على السماعات قدر الإمكان.

هل سماعات الايربودز من ابل مقاومة للماء؟

حتى الآن ، أصدرت Apple خمسة إصدارات من سماعات الايربودز AirPods. لسوء الحظ ، فإن سماعات الايربودز من الجيل الأول والجيل الثاني بالإضافة إلى AirPods Max ليست مقاومة للماء أو العرق.

مع ذلك ، فإن الجيل الثالث من الايربودز AirPods 3 بالإضافة إلى AirPods Pro مقاومان للماء والعرق بمعيار IPX4. على الأرجح كذلك ستكون الإصدارات المستقبلية كذلك لحماية أفضل من الماء والعرق.

معيار IPX4 يعني أن السماعات مقاومة تحديداً لرذاذ الماء والعرق، ربما أيضاً لا بأس بقطرات المطر. لا يعني ذلك أنه يمكنك الاستحمام بالسماعات أو النزول بها إلى حمامات السباحة. ضمان السماعات لا يشمل أي ضرر من الماء.

أشياء لا يجب عليها فعلها عند سقوط الايربودز في الماء

لا تضع السماعات فوراً في علبة الشحن.

لا تصل السماعات بأي أجهزة، وإذا كانت متصلة افصلها على الفور.

لا تقم بهز السماعات بشدة لمحاولة إخراج الماء قد يأتي ذلك بنتيجة عكسية.

لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف السماعات.

لا تستخدم أي أدوات حادة لمحاولة إخراج الماء.

ما يجب عليك فعله بعد بعد انتشال الايربودز من الماء

قم بتجفيف السماعات مستخدماً قطعة من القماش الجاف أو منديل ناعم.

إذا سقطت علبة الشحن أيضاً في الماء تأكد من تجفيفها بواسطة قطنة.

قم بفتح علبة الشحن وضعها بشكل مقلوب لتجفيف أفضل كما هو موضح بالصورة المرفقة.

قم بوضع السماعات والعلبة أمام مروحة او في غرفة جافة.

هناك أكياس تسمى سليكا جيل يمكنك شراؤها من المتجر تساعد على امتصاص الرطوبة.

حاول تشغيل السماعات لاحقاً، إن لم تعمل يمكنك استبدال السماعات التالفة فقط من ابل أو من أحد وكلائها الرسميين، لأن إصلاح السماعات التالفة غالباً ما يكون غير ممكن.

يقول المثل أن الوقاية دوماً خير من العلاج، لذا من الأفضل تفادي تعريض السماعات للماء بالأساس قد الإمكان. فلا تلبس السماعات في الأجواء الممطرة بغزارة، وإذا كنت تتعرق بشدة أثناء التمارين الرياضية من الأفضل شراء إصدار مقاوم للعرق.

سيناريو شهير يحدث مراراً و تكراراً وهو غسل السماعات مع الملابس في الغسالات والمجففات المنزلية، لذا تأكد دوماً من إفراغ كافة محتويات جيبوبك قبل غسل ملابسك. نصيحة تقليدية لا بأس من التذكير بها.