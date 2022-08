روسيا – يخضع جسم الإنسان في الخريف، إلى اختبارات جدية فسيولوجية ونفسية. ومن بين العوامل الضارة- برودة الجو، انخفاض كمية ضوء الشمس، ونهاية موسم الإجازات السنوية وعطلة المدارس الصيفية.

ويوضح خبراء شركة Valentina Pharm الروسية للأدوية، كيف يمكن تجنب كآبة الخريف والمشكلات المرتبطة بها.

ويشير الخبراء، إلى أنه في فصل الخريف يقضي الأطفال والبالغين معظم الوقت في أماكن مغلقة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى فيتامين D الذي يحصل عليه الجسم من الشمس. وهذا الفيتامين هو الذي يساعد منظومة المناعة على العمل بصورة طبيعية.

ومن أعراض نقص فيتامين في الجسم- آلام العضلات والتعب المزمن والاكتئاب وسوء المزاج وتساقط الشعر وعدم التئام الجروح خلال فترة طويلة.

ومن الأمراض الشائعة في فصل الخريف- تكرر نزلات البرد بسبب ضعف منظومة المناعة وتعرض الجسم للبرد. ومن أجل تخفيض خطر الإصابة بأمراض البرد، ينصح الخبراء بغسل اليدين بالماء والصابون دائما وشطف الغشاء المخاطي للأنف بمحلول ملحي بعد كل التواجد في الأماكن العامة. كما أن التجوال في الهواء الطلق في هذه الفترة مفيد ويساعد كثيرا.

ويقول الخبراء، “يجب أن لا تقل مدة التجوال عن 30-40 دقيقة. ويجب أيضا النوم 7-9 ساعات، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، وخاصة المحتوية على نسبة جيدة من فيتامينات A و C و B”.

المصدر: Gazeta.RU

The post الخبراء يكشفون التأثير السلبي للخريف في الجسم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا