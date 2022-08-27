أهم الأشياء الثورية التي ننتظرها في هواتف ايفون 14

هواتف ايفون 14 باتت على الأبواب وسوف يتم الإعلان عنها رسمياً يوم السابع من سبتمبر المقبل، وبخلاف التحسينات الاعتيادية كل عام. هناك عدد من المزايا الثورية التي ربما نراها لأول مرة.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية

هذه التقنية التي يدور الحديث حولها كثيراً خلال قد تأتي أخيراً مع هواتف ايفون 14 لجعل عمل المكالمات وإرسال الرسائل النصية ممكناً في الأماكن التي لا يوجد بها تغطية للشبكات اللاسلكية التقليدية.

ابل قد توفر هذه الميزة بالتعاون مع شركة Globalstar والتي تمتلك كوكبة من الأقمار الصناعية البالغ عددها 24 قمراً تدور حول الأرض تتيح الاتصال بالهواتف المحمولة.

نظام تبريد متقدم

ابل قد توفر نظام تبريد في هواتف ايفون 14 من نوع نظم التبريد السائلة Vapor Chamber Cooling System وهي ليست تقنية جديدة وإنما هو موجود بالفعل في عدة هواتف وخاصة الهواتف المخصصة للألعاب.

هذا النظام يعتمد على إضافة لوح مجوف (حجرة) من النحاس داخل الهاتف يحتوي على قطرات ماء، عندما ترتفع حرارة الجهاز في الأداء العالي تنتقل الحرارة إلى حجرة التبريد التي بدورها تقوم بتسخين قطرات الماء وتحويلها إلى بخار.

هذا سوف يساعد هواتف الايفون على تقديم أفضل أداء ممكن من المعالج دون ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجهاز.

سعة تخزين قد تصل إلى 2 تيرابايت

هواتف ايفون 13 برو قدمت لنا سعة تخزينية وصلت إلى 1 تيرابايت، مع هواتف ايفون 14 برو قد نرى السعة التخزينية القصوى تصل إلى 2 تيرابايت وستكون موجهة أكثر لهواة تصوير الفيديو عالي الدقة.

دعم وايفاي 6E

الإصدارات الأحدث من هواتف الايفون والايباد وماك تدعم تقنية وايفاي 6، هناك جيل أحدث وهو WiFi 6E والذي يتيح قدرات وسرعات أعلى.

كل هذه الاشياء المثيرة ربما نراها كلياً أو جزئياً وربما لا نراها على الإطلاق، كل ما علينا هو الانتظار حتى مؤتمر ابل المرتقب في 7 سبتمبر.