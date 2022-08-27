أوبو تُطلق سلسلة ساعات Oppo Watch 3 بمواصفات غير مسبوقة

أطلقت أوبو سلسلة ساعات Oppo Watch 3 في الصين مؤخراً وهي أولى الساعات الذكية التي تم تجهيزها بمعالج Snapdragon W5 Gen1. بالإضافة إلى ذلك فإن ساعة Oppo Watch 3 Pro هي أول ساعة في العالم بشاشة LTPO مما يعني أنها داعمة لمعدلات التحديث الديناميكية.

يبلغ قطر ساعة Oppo Watch 3 Pro حوالي 1.9 بوصة وشاشة LTPO داعمة لميزة الشاشة الدائمة AoD وقد تم تزويد الساعة بشريحة إضافية وهي شريحة Apollo 4 Plus لكي يتم التبديل بينها وبين شريحة Snapdragon W5 Gen1 حسب نوع المهام وأنشطة المراقبة.

أثناء استخدام جميع وظائف الساعة، فهي قادرة على الاستمرار لمدة 5 أيام من التشغيل المتواصل وهذا يتضمن NFC و eSIM والمراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب والمزيد غير ذلك.

ولكن في حالة عدم استخدام كافة الميزات الأساسية فمن الممكن أن تستمر الساعة حتى 15 يوماً، إذ تم تجهيز الساعة ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 550 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بحيث يكون بالإمكان استخدامها لمدة 24 ساعة من خلال شحنها لمدة 10 دقائق فقط.

تدعم ساعة Oppo Watch 3 Pro ما يصل إلى 100 وضع مختلف من التمارين الرياضية وتحتوي على تسجيل ذكي لمخطط كهربائية القلب وتحليل تلقائي لأمراض الأوعية الدموية ومعدل ضربات القلب جنباً إلى جنب مع مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

تزن الساعة 37 جرام فقط وهي مزودة بهيكل مصنوع من الألمنيوم بسمك 12.75 مم. بالإضافة إلى نموذج Pro فلقد أعلنت الشركة أيضاً عن طراز Watch 3 الأساسي من الساعة التي تحتوي على شاشة AMOLED قياس 1.75 بوصة بدقة 430×372 بكسل وبطارية بسعة 400 مللي أمبير في الساعة.

تدعم كلتا الساعتين وظيفة eSIM وأكثر من 80 تطبيق من أشهر التطبيقات المستخدمة بكثرة ومراقبة متواصلة لمستوى الأكسجين في الدم وتسجيلات لمختلف التمارين الرياضية والعديد من الميزات الأخرى.

مواصفات ساعة Oppo Watch 3 التي تم الإعلان عنها بالتفصيل

الشاشة: شاشة AMOLED قياس 1.75 بوصة بدقة 430×372 بكسل بكثافة تبلغ 326 بكسل محمية بزجاج 3D Glass

شاشة AMOLED قياس 1.75 بوصة بدقة 430×372 بكسل بكثافة تبلغ 326 بكسل محمية بزجاج 3D Glass البطارية: بسعة 400 مللي أمبير

بسعة 400 مللي أمبير عمر البطارية: مع الاستخدام الكامل لجميع الميزات يمكن للساعة الاستمرار لمدة 4 أيام ومع تفعيل وضع الاستخدام الخفيف يمكنها الاستمرار حتى 10 أيام وأثناء تفعيل وضع اتصال LTE يمكنها الاستمرار حتى 3 أيام

مع الاستخدام الكامل لجميع الميزات يمكن للساعة الاستمرار لمدة 4 أيام ومع تفعيل وضع الاستخدام الخفيف يمكنها الاستمرار حتى 10 أيام وأثناء تفعيل وضع اتصال LTE يمكنها الاستمرار حتى 3 أيام سرعة الشحن: يمكن شحنها بالكامل خلال 60 دقيقة ولكن من خلال شحنها لمدة 10 دقائق فقط فيمكن استخدامها لمدة 24 ساعة

يمكن شحنها بالكامل خلال 60 دقيقة ولكن من خلال شحنها لمدة 10 دقائق فقط فيمكن استخدامها لمدة 24 ساعة شريحة المعالج: Snapdragon W5 Gen1 + Apollo 4 Plus

Snapdragon W5 Gen1 + Apollo 4 Plus سُبل الاتصال: NFS و eSIM و BT 5.0

NFS و eSIM و BT 5.0 الذاكرة العشوائية والتخزين: 1 جيجابايت رام + سعة تخزين بحجم 32 جيجابايت

1 جيجابايت رام + سعة تخزين بحجم 32 جيجابايت المستشعرات المدمجة: مستشعر التسارع + مستشعر الجيروسكوب + مستشعر مغناطيسي جغرافي + مستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب + مستشعر لقياس مستوى الأكسجين في الدم + مستشعر ضغط الهواء + مستشعر الإضاءة المحيطة

مستشعر التسارع + مستشعر الجيروسكوب + مستشعر مغناطيسي جغرافي + مستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب + مستشعر لقياس مستوى الأكسجين في الدم + مستشعر ضغط الهواء + مستشعر الإضاءة المحيطة ميزات المراقبة الصحية: مراقبة معدل ضربات القلب والتنبيهات + تحليل صحة القلب والأوعية الدموية + المراقبة المستمرة لنسبة الأكسجين في الدم + مراقبة النوم + المزيد من الميزات الأخرى

مراقبة معدل ضربات القلب والتنبيهات + تحليل صحة القلب والأوعية الدموية + المراقبة المستمرة لنسبة الأكسجين في الدم + مراقبة النوم + المزيد من الميزات الأخرى مقاومة الماء: تصنيف 5ATM

تصنيف 5ATM ميزات إضافية: إمكانية تنزيل تطبيقات طرف ثالث

إمكانية تنزيل تطبيقات طرف ثالث تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية : Beidou و GPS و Galileo و GLONASS و QZSS

: Beidou و GPS و Galileo و GLONASS و QZSS الألوان: الأسود والذهبي

الأسود والذهبي الوزن: 31.9 جرام بدون حزام الساعة

مواصفات ساعة Oppo Watch 3 Pro التي تم الإعلان عنها بالتفصيل

الشاشة: شاشة منحنية LTPO قياس 1.9 بوصة بدقة 430×372 بكسل بكثافة تبلغ 326 بكسل محمية بزجاج 3D Glass

شاشة منحنية LTPO قياس 1.9 بوصة بدقة 430×372 بكسل بكثافة تبلغ 326 بكسل محمية بزجاج 3D Glass البطارية: بسعة 550 مللي أمبير

بسعة 550 مللي أمبير عمر البطارية: مع الاستخدام الكامل لجميع الميزات يمكن للساعة الاستمرار لمدة 5 أيام ومع تفعيل وضع الاستخدام الخفيف يمكنها الاستمرار حتى 15 يوم وأثناء تفعيل وضع اتصال LTE يمكنها الاستمرار حتى 4 أيام

مع الاستخدام الكامل لجميع الميزات يمكن للساعة الاستمرار لمدة 5 أيام ومع تفعيل وضع الاستخدام الخفيف يمكنها الاستمرار حتى 15 يوم وأثناء تفعيل وضع اتصال LTE يمكنها الاستمرار حتى 4 أيام سرعة الشحن: يمكن شحنها بالكامل خلال 65 دقيقة ولكن من خلال شحنها لمدة 10 دقائق فقط فيمكن استخدامها لمدة 24 ساعة

يمكن شحنها بالكامل خلال 65 دقيقة ولكن من خلال شحنها لمدة 10 دقائق فقط فيمكن استخدامها لمدة 24 ساعة شريحة المعالج: Snapdragon W5 Gen1 + Apollo 4 Plus

Snapdragon W5 Gen1 + Apollo 4 Plus سُبل الاتصال: NFS و eSIM و BT 5.0

NFS و eSIM و BT 5.0 الذاكرة العشوائية والتخزين: 1 جيجابايت رام + سعة تخزين بحجم 32 جيجابايت

1 جيجابايت رام + سعة تخزين بحجم 32 جيجابايت المستشعرات المدمجة: مستشعر التسارع + مستشعر الجيروسكوب + مستشعر مغناطيسي جغرافي + مستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب + مستشعر لقياس مستوى الأكسجين في الدم + مستشعر ضغط الهواء + مستشعر الإضاءة المحيطة

مستشعر التسارع + مستشعر الجيروسكوب + مستشعر مغناطيسي جغرافي + مستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب + مستشعر لقياس مستوى الأكسجين في الدم + مستشعر ضغط الهواء + مستشعر الإضاءة المحيطة ميزات المراقبة الصحية: مراقبة معدل ضربات القلب والتنبيهات + تحليل صحة القلب والأوعية الدموية + المراقبة المستمرة لنسبة الأكسجين في الدم + مراقبة النوم + المزيد من الميزات الأخرى

مراقبة معدل ضربات القلب والتنبيهات + تحليل صحة القلب والأوعية الدموية + المراقبة المستمرة لنسبة الأكسجين في الدم + مراقبة النوم + المزيد من الميزات الأخرى مقاومة الماء: تصنيف 5ATM

تصنيف 5ATM ميزات إضافية: إمكانية تنزيل تطبيقات طرف ثالث

إمكانية تنزيل تطبيقات طرف ثالث تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية: Beidou و GPS و Galileo و GLONASS و QZSS

Beidou و GPS و Galileo و GLONASS و QZSS الألوان: الأسود والبني

الأسود والبني الوزن: 37.5 جرام بدون حزام الساعة

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