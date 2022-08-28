تحديث iOS 16 – أهم التحسينات في خاصية البحث Spotlight

البحث هو من أكثر الخواص استخداماً في نظام التشغيل على الايفون والايباد وتطلق عليه ابل اسم سبوت لايت Spotlight وهو يتيح لك البحث داخلياً في الجهاز نفسه أو عبر الويب، وقد شهدت هذه الخاصية تحسناً مع تحديث iOS 16 و iPadOS 16 كما سنتعرف في هذا المقال.

زر البحث في الشاشة الرئيسية

للوصول إلى البحث يعتاد المستخدم السحب لأسفل في الشاشة الرئيسية، وقد قررت ابل إضافة زر للبحث Search في الشاشة الرئيسية أعلى التطبيقات السفلية، مع خيار إظهاره أو إخفائه من الإعدادات.

تحسين البحث عن الصور

في تحديث iOS 16 و iPadOS 16 تم تحسين الوصول إلى الصور عبر خاصية البحث سبوت لايت إذ سيتمكن النظام من التعرف على محتوى الصور في الجهاز سواء أشياء، أو أشخاص، أو مشاهد، أو نصوص لسهولة إيجادها.

معلومات أكثر في نتائج البحث

عند البحث عن أندية وأحداث رياضية أو أشخاص مشهورين أو شركات عالمية ستجد كافة المعلومات التي تريدها في نتائج البحث مباشرة مما يغنيك عن الذهاب إلى أي مواقع أخرى خارجية.

إذا كنت تبحث عن مباراة ناديك المفضل التي تجري الآن، يمكنك أن ترى النتيجة مباشرةً محدثة في صورة تنبيه من نوع Live Activities على شاشة القفل. (للمزيد أيضاً: مزايا شاشة القفل في تحديث iOS 16 )

اقتراحات البحث والإجراءات السريعة

عند كتابة أي شيء في البحث سوف يحاول النظام اقتراح التطبيقات التي قد تفيدك لإنجاز ما تود معرفته والبحث عنه، هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء بعض المهام بشكل سريع من البحث مباشرة تشغيل مؤقت أو ضبط منبه أو تشغيل اختصار في أي تطبيق مثبت على الجهاز.