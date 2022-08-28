تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة من أهم التطبيقات لن تتوقف عن استخدامها يومياً!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

WI-FI AR

أغلبنا يضطر على الجلوس بجانب الراوتر للحصول على إشارة واي فاي قوية وإنترنت مُستقر، أليس كذلك؟ حسناً، تطبيق Wi-Fi AR هو تطبيق ذكي للغاية لأنه يقوم بتحليل جودة الإشارة وقوتها في جميع الأماكن المجاورة للراوتر ويخبرك بما هي أفضل المناطق التي يمكنك الجلوس فيها للحصول على إشارة واي فاي قوية ومستقرة. الأهم من ذلك أنه سيخبرك بالأماكن المنعزلة التي ينبغي الابتعاد عنها إذا كنت تريد الحصول على إشارة واي فاي قوية.

السعر : مجاني

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Photomath

تطبيق Photomath سيكون رفيقك المثالي لحل جميع المعادلات الرياضية المعقدة والمسائل الحسابية الصعبة في لحظات قليلة. كل ما عليك فعله هو توجيه الكاميرا نحو المعادلة الرياضية التي تريد حلها وسيقوم التطبيق بوظيفته وإعطائك النتيجة النهائية في غضون ثوان قليلة.

يدعم التطبيق العديد من المواد الدراسية والهندسية المتقدمة مثل التفاضل والتكامل وعلوم الجبر والعديد من المواد الهندسية والرياضية الأخرى. الميزة الاستثنائية التي يدعمها التطبيق أنه سيوضح لك خطوات حل المسائل والمعادلات لكي تتمكن من معاينتها ومعرفة الطريقة التي خرجت بها النتيجة النهائية. تطبيق رائع إذا كنت في المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية.

السعر : مجاني

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The Stigma App

تطبيق Stigma App هو تطبيق مخصص لجميع الأشخاص الذين يعانون من أي أمراض عقلية، عفانا الله وإياكم. لا تنظر للأمر بشكل سلبي، فهناك العديد من الأمراض العصبية والعقلية التي يعاني منها أغلب الأشخاص. ليس من الضروري أن يكون الانسان مختل عقلياً تماماً للذهاب إلى أطباء النفسية والعصبية واستشارتهم، وإنما هناك العديد من الحالات النفسية العرضية التي تواجه أغلب الناس، مثل التوتر والقلق وصعوبة النوم ليلاً والوساوس القهرية وغيرها من المشاكل النفسية التي تفرض على الإنسان استشارة الأطباء النفسيين.

تطبيق Stigma App سوف يغنيك عن الذهاب إلى الطبيب لأنه سيساعدك على مشاركة حالتك النفسية مع العديد من الأشخاص من خلال مجتمع آمن وسري للغاية ويمكنك مشاهدة مقاطع فيديو لأشخاص قد يكونوا يعانون من نفس حالتك النفسية وقد يستعرضون طرق التغلب على هذه الحالة لمساعدتك أنت أيضاً فب التغلب عليها وكيفية التعامل مع مرضك بشكل وأسلوب مناسب وصحيح.

السعر : مجاني

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Remote Mouse

Remote Mouse هو تطبيق مفيد جداً يقوم بتحويل هاتفك إلى فأرة ماوس يمكنك استخدامه للتحكم في جهاز الكمبيوتر بسهولة شديدة. يحاكي التطبيق وظيفة فأرة الماوس ولوحة المفاتيح ولوحة التاتش باد أيضاً. سيساعدك التطبيق على تنفيذ العديد من المهام بسهولة على الكمبيوتر وكأنك تستخدم فأرة ماوس عادية جداً.

السعر : مجاني

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Canva

إذا كنت تتمنى التلاعب بصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها بشكل احترافي رغم أن خبرتك ضعيفة ومتواضعة جداً في تطبيقات المونتاج والتحرير، فأنصحك بتجربة تطبيق Canva. لحسن الحظ هذا التطبيق متاح بشكل مجاني على أندرويد و iOS وحتى عميل الويب لكي تستخدمه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بالطبع هناك بعض القيود التي يفرضها التطبيق لتحفيزك على شراء الإصدار الكامل ولكن الإصدار المجاني كافي جداً لجميع الاستخدامات الأساسية.

السعر : مجاني

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Screen Master

تطبيق Screen Master هو تطبيق مميز لالتقاط لقطات شاشة قابلة للتمرير Scrolling Screenshot لمساعدتك على التقاط لقطات شاشة طويلة لصفحات الويب بالكامل أو صفحات الوورد ودمجها في لقطة شاشة واحدة. بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على محرر مجاني مدمج يساعدك على اقتصاص الصور والتخلص من الأجزاء الغير مرغوب فيها أو الكتابة على الصور أو إضافة العديد من الأشكال وغير ذلك بكثير. بمجرد تثبيته ستلاحظ ظهور أيقونة عائمة على الشاشة وهذه الأيقونة يمكنك تحريكها لأي جزء على الشاشة وهي التي ستساعدك على التقاط لقطة سكرين شوت من خلال النقر فوقها.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Colorize

تطبيق Colorize هو تطبيق خاص بتلوين الصور القديمة الأبيض والأسود وهو تطبيق مجاني ولكن هناك عدد محدود من الصور التي يمكنك تلوينها يومياً. يقوم التطبيق بعرض معاينات للصورة قبل وبعد تطبيق مرشح تلوين الصورة لكي ترى الفرق بكل وضوح. تطبيق سهل الاستخدام للغاية ويمنحك القدرة على تلوين الصورة من خلال البحث عن الصور بتطبيق المعرض أو من خلال تطبيق الكاميرا المدمج.

السعر : مجاني

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CamScanner

تطبيق CamScanner هو تطبيق رائع وغني عن التعريف يعتمد على تقنية OCR من أجل مسح الملفات ضوئياً والتعرف على النصوص من داخل الصور. التطبيق شهير وشائع الاستخدام لأنه بمثابة ماسح ضوئي احترافي يساعدك على مسح الملفات والمستندات وتحويلها إلى تنسيقات متعددة قبل الاحتفاظ بها على الهاتف ومن بينها تنسيق JPG أو على هيئة مستند PDF.

السعر : مجاني

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Snapdrop

تطبيق Snapdrop هو تطبيق شهير وشائع الاستخدام لكونه مفيد جداً إذ يتيح لك القدرة على مشاركة ونقل الملفات بين أجهزة الأندرويد وبعضها البعض. يمكنك حتى الاعتماد عليه من أجل نقل ومشاركة البيانات بين الأندرويد والآيفون. يتطلب التطبيق ضرورة تثبيته على كلا الجهازين ثم سيعطيك التطبيق عنوان فريد لكي جهاز وبمجرد ربط الجهازين بواسطته يمكنك النقر فوق اسم الجهاز الذي تريد مشاركة البيانات معه والبدء في عملية نقل البيانات. تطبيق بسيط ومجاني وسهل الاستخدام للغاية وحتماً سوف تحتاجه كثيراً.

السعر : مجاني

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Warhammer 40,000: Tacticus

لعبة تقمص الأدواء الاستراتيجية الغنية عن التعريف والأكثر من رائعة ويمكنك ممارستها كلاعب ضد لاعب أخر عبر الإنترنت أو أن تنخرط في حروب تعاونية وتصبح جزء من النقابة إذا كنت ترغب في ذلك. فإذا كنت من عشاق هذا النوع من الألعاب فبكل تأكيد ستقع في غراب لعبة Warhammer 40,000: Tacticus في الحال.

السعر : مجاني