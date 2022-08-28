تطبيقات الايفون و الايباد الأسبوعية – مجموعة تطبيقات مهمة سارع بالحصول عليها!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق تحديد اتجاه القبلة على الايفون – قبلة برو

هذا التطبيق سوف يساعدك على تحديد اتجاه القبلة في أي مكان تتواجد فيه وفي أي دولة في العالم، إذا كنت كثير السفر والترحال أو دوماً ما تتواجد في أماكن غير مألوفة، فهذا التطبيق سوف يكون رفيقك لإرشادك إلى القبلة الصحيحة للصلاة بشكل دقيق.

السعر : مجاني

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تطبيق إنشاء التصميمات الإسلامية – بلغوا

هو تطبيق يساعدك على إنشاء تصميمات إسلامية إذ يحتوي على أكثر من 300 صورة جاهزة وقوالب مختلفة مع سهولة إضافة آيات القرءان الكريم أو ترجمة الآية التي تريدها مع خيارات مختلفة للتحكم بالنص وإمكانية اختيار خلفية من هاتفك.

السعر : مجاني

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تطبيق قراءة الكتب الإلكترونية PDFelement

تطبيق مميز لقراءة الكتب الإلكترونية وملفات PDF على الايفون والايباد مع سهولة تدوين الملاحظات والتظليل والتعديل على ملفات PDF وكذلك سهولة مشاركتها أو رفعها على أحد خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايف وغيرها.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق تدوين الملاحظات السريعة DotNote

هو تطبيق بسيط للغاية يتيح للمستخدم تدوين الملاحظات بشكل سريع وبسيط. واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق نظيفة ولا تحتوي على خيارات كثيرة أو معقدة.

السعر : مجاني

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تطبيق تشغيل الصوت والفيديو VLC media player

هو تطبيق يساعدك على تشغيل ملفات الصوت والفيديو بصيغها المختلفة على الايفون والايباد، كما يدعم مشاركة الملفات عبر الوايفاي، وكذلك البث عبر الإنترنت إضافة إلى مزامنة الملفات سحابياً.

السعر : مجاني

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تطبيق مصاريف – لإدارة راتبك ونفقاتك

تطبيق مصاريف يوفر أسهل طريقة لإضافة مصاريفك وبأقل قدر من الضغطات ستستطيع إضافة ما قمت بشراءه في ثواني معدودة ودون أي تعقيد, وإن كنت تنسى تسجيل مصاريفك فلا تقلق سيقوم التطبيق بتذكيرك بطريقة ذكية وغير مزعجة عن طريق خاصية التذكير اليومي.

السعر : مجاني