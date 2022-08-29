تسريبات – كاميرا ايفون 14 برو قد تصبح أكثر بروزاً

منذ سنوات وهواتف الايفون لها بروز خلفي للكاميرا من أجل استيعاب مستشعر الكاميرا الكبير وباقي المكونات التابعة لها دون زيادة في سمك الجهاز ككل.

بروز الكاميرا الخلفي كان واضحاً مع هواتف ايفون 12 برو ثم هواتف ايفون 13 برو وكان ذلك محل انتقاد دائم وإن كان يميز شكل هاتف الايفون.

التقارير الحالية تشير إلى أن ابل سوف تزيد مرة أخرى من حجم بروز الكاميرا الخلفية في هواتف ايفون 14 ببضعة مليمترات في الطول والعرض والسمك وذلك لاستيعاب التطويرات الجديدة في كاميرا ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

بروز الكاميرا الخلفية والعدسات راجع بالأساس إلى زيادة حجم المستشعر مع التسريبات المتعددة التي ترجع نية ابل رفع دقة الكاميرا الخلفية الأساسية لتصل إلى 48 ميجابكسل (مع تقنية دمج البكسلات لإنتاج صورة واحدة أفضل بدقة 12 ميجابكسل).

الزيادة في حجم مستشعر الكاميرا قد تتجاوز 50% وهذا بالضرورة ياتي مع حساسية أفضل للضوء وأداء افضل للكاميرا في التصوير الليلي.

سواء كنت معجباً بتصميم الكاميرا الخلفية وبروزه أو كنت تراه زائداً عن الحد ومبالغاً فيه، فهو واقع سوف تضطر للتعامل معه إذا ما نويت شراء الإصدارات الأحدث من الايفون.

البروز الشديد للكاميرا الخلفية يجعل العدسات عرضة أكثر للخدش والكسر، وما سيتوجب عليك فعله هو الاعتماد على غطاء حماية للهاتف يعوض ذلك البروز ويلغيه كما يفعل معظم مالكي الايفون.

من التطويرات الأخرى التي قد تشهدها كاميرا هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس هو القدرة على تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K.

من المفترض أن يتم الإعلان عن هواتف ايفون 14 جنيعها في مؤتمر ابل الرسمي يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر المقبل.