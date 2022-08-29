سامسونج تطرح التحديث التجريبي الثاني من واجهة One UI 5.0 بهذه الإصلاحات!

طرحت سامسونج مؤخراً التحديث التجريبي الثاني من واجهة One UI 5.0 من أجل هواتف سلسلة جالكسي إس 22. هذا التحديث بمثابة خطوة أقرب لنظام أندرويد 13 النهائي من أجل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

يحتوي الإصدار الجديد من الواجهة على عدد كبير من إصلاحات الأخطاء، كما ويشتمل أيضاً على بعض الميزات الجديدة. لنتعرف على أهم ما جاء في التحديث بشكل مفصل من خلال السطور التالية.

أهم ميزات تحديث One UI 5.0 التجريبي الثاني

يشتمل سجل التغيير ChangeLog الخاص بالتحديث على ميزة الأداة الذكية للاقتراحات التي تقترح على مستخدمي هواتف سامسونج جالكسي بعض التطبيقات والميزات المفيدة للهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد اشتمل التحديث على وضع الصيانة Maintenance Mode ومن شأنه حماية بياناتك المستخدم الشخصية مثل الصور والفيديو والرسائل والحسابات أثناء عمليات صيانة وتصليح الهاتف في مراكز الصيانة.

اشتمل التحديث أيضاً على ميزة التحقق من الخصوصية “Privacy Detection” والتي تلعب على وتيرة حماية الخصوصية بشكل أفضل. هذه الميزة سوف تخبرك بالبيانات والمعلومات الحساسة التي تحتوي عليها صورك عندما تكون على وشك مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميزة Privacy Detection أو التحقق من الخصوصية قادرة على تحديد المعلومات الحساسة مثل تفاصيل بطاقات الائتمان وجوازات السفر وغير ذلك. قبل أن تقوم بمشاركة الصورة سوف يُظهر الهاتف تنبيه لإعادة النظر والتحقق من تفاصيل الصورة. أخيراً وليس آخراً، أضافت سامسونج وضع Life Style Mode إلى نظام Bixby Routine.

التحديث التجريبي الثاني من واجهة One UI 5.0 اشتمل على عدد كبير من إصلاحات الأخطاء التي واجهت المستخدمين أثناء استخدام الإصدار التجريبي الأول من النظام.

تمكنت سامسونج من إصلاح جميع المشاكل التي واجهت المستخدمين أثناء استخدام تطبيق رسائل جوجل والتي كان من بينها مشكلة التدوير التلقائي أو النسخ أو إعادة توجيه الرسائل.

أيضاً تم إصلاح مشكلة ظهور لوحة الإشعارات السريعة فارغة وجميع مشاكل إلغاء قفل النمط ورقم التعريف الشخصي وتحسين وضع موفر البطارية وحساسية اللمس.

عادة ما تحتوي الإصدارات التجريبية على بعض الأخطاء، وبالتأكيد One UI 5.0 ليس استثناءً، لذا، من المتوقع أن يواجه بعض المستخدمين مشاكل جديدة مع الإصدار التجريبي الثاني.

أشارت سامسونج إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أنه من الضروري أن يقوم المستخدمين بتحديث تطبيق محفظة سامسونج يدوياً قبل الشروع في الحصول على التحديث التجريبي الثاني.

من المحتمل أن تُطلق سامسونج الإصدار النهائي والمستقر من واجهة One UI 5.0 في وقت ما خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.