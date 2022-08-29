متوقع وصوله للأسواق العالمية – فيفو تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي الشهر المُقبل!

يبدو أن شركة فيفو – Vivo تخطط من أجل الإعلان عن هاتف جديد قابل للطي خلال شهر سبتمبر المقبل لكي يكون منافساً لهاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4. بناءً على ما ذكره التسريب، فمن المحتمل أن يأتي الهاتف الجديد باسم Vivo X Fold S.

فيفو تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي الشهر المُقبل

هذه المعلومات تأتي إلينا من Digital Chat Station وهو مُسرب أخبار شهير على بوابة موقع Weibo الصيني. لم يذكر المُسرب أي تفاصيل حول مواصفات أو تصميم الهاتف، ولكن بناءً على المُسمى يمكننا توقع أنه سيكون خليفة لهاتف Vivo X Fold.

أطلقت العلامة التجارية الصينية هاتف Vivo X Fold في شهر أبريل الماضي في الأسواق الصينية، ولم يكن من نصيبه الوصول إلى الأسواق العالمية. لذا، من المحتمل أن تستبدل الشركة استراتيجية التسويق الخاصة بهواتفها القابلة للطي مع الإصدار الجديد القادم.

مما لا شك فيه سيتم تشغيل هاتف Vivo X Fold S بواسطة أحدث شرائح المعالجة من شركة كوالكم، Snapdragon 8+ Gen1 SoC. ومن المفترض أن يحل محل هاتف الجيل الحالي.

لذلك، نعتقد أن الشركة لا تزال تخطط لإطلاق هاتف جديد قابل للطي العام المقبل، مع تصميم ومظهر مماثل ولكن من مواصفات أكثر تطوراً خاصية بالنسبة لشريحة المعالجة المستخدمة ومواصفات الكاميرا.

استطاع هاتف Vivo X Fold أن يجذب انتباه الوسط التقني بأسره، إذ يمتاز الهاتف بتصميم أنيق ويحتوي على مواصفات قوية جداً، ولكن المشكلة الوحيدة تقتصر فقط على قضية توافره في الأسواق العالمية.

هذه ليست مشكلة شركة فيفو وحدها، وإنما جميع الهواتف القابلة للطي التي تنتجها الشركات الصينية منحصرة فقط على سوق وطنها، مما يعطي لسامسونج مساحة أكبر في القدرة على تسويق هواتفها القابلة للطي بشكل أفضل.

يُقال أن شركة أوبو في طريقها لتغيير سياسة تسويق هواتفها القابلة للطي في المستقبل، ومن المحتمل أن تلحق بها شركة فيفو. في هذه الحالة سيكون هناك منافسين عدة أمام شركة سامسونج.

من المؤكد أن يأتي هاتف Vivo X Fold S بشاشتين بمعدل تحديث 120Hz وكلتاهما عبارة عن لوحات عرض AMOLED. من المحتمل أن تأتي الشاشة الرئيسية بحجم 8 بوصة، بينما تأتي شاشة الغطاء بحجم 6.5 بوصة.

بالتأكيد ستستخدم الشركة ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5 وشرائح التخزين فائقة السرعة UFS 3.1 وسيتم تجهيز إعداد الكاميرا بالاستعانة بعدسات شركة Zeiss وسيشتمل الهاتف على مكبرات صوت ستريو مزدوجة.

هاتف Vivo X Fold يدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات، وهو يدعم الشحن اللاسلكي أيضاً بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات. لذا، نحن على يقين أن يأتي الهاتف القابل للطي القادم للشركة بقدرات شحن قريبة منها.