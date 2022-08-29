تسريبات – ساعة Apple Watch Pro قادمة قريباً وهذه أهم ملامحها

بالإضافة إلى هواتف ايفون 14 المرتقبة سوف تعلن ابل عن إصدارات جديدة من ساعتها الذكية ومنها ساعة Apple Watch Pro الجديدة لأول مرة. فما هي وما أبرز ملامحها؟

إصدار راقٍ من ساعة ابل

هذا الإصدار من ساعة ابل سيكون الإصدار الأرقى والأغلى من بين الإصدارات التي ستكشف عنها ابل هذا العام.

ستتميز الساعة بكونها تحمل شاشة أكبر قد تصل إلى 1.99 إنش وعلى الأرجح سوف تكون مسطحة وليست منحنية من الجوانب مع بطارية محسنة، كما ستتميز بقدرتها على مقاومة العوامل الجوية والبيئية القاسية وهذا أيضاً أمر مهم للرياضيين الذين يمارسون ألعابهم في أجواء ممطرة أو قاسية.

من أجل ذلك ربما تكون ساعة ابل Apple Watch Pro مصنوعة من التيتانيوم وهي مادة أكثر متانة مقارنة بالفولاذ المقوم للصدأ والألومنيوم.

الساعة سوف تدعم كافة المزايا الأساسية في ساعة ابل مثل تتبع الأنشطة الحركية للمستخدم ورسم القلب ECG وغيرها من مزايا اللياقة البدنية والصحة بالإضافة إلى مزايا أخرى متوقعة مثل قياس درجة حرارة الجسم.

دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

هذه الميزة يتوقع وجودها في هواتف ايفون 14 وقد نراها كذلك في إصدار برو Pro من ساعة ابل.

تتيح هذه الميزة عمل المكالمات وإرسال الرسائل النصية القصيرة من خلال الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ وفي حالة عدم وجود أي تغطية من الشبكات اللاسلكية التقليدية.

حتى الآن كل ما نعرفه حول الساعة هو محض تسريبات وتكهنات من مصادر متعددة تتفاوت في دقتها، ولن نعلم شيئاً على وجه اليقين حتى قدوم مؤتمر ابل في السابع من سبتمبر المقبل.