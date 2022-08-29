تسريب جديد يؤكد على قدوم هاتف جالكسي إس 23 ألترا بكاميرا 200 ميجابكسل!

يبدو أن سامسونج عازمةً على استخدام مستشعر كاميرا جديد بدقة 200 ميجابكسل على هاتف جالكسي إس 23 ألترا بدلاً من مستشعر 108 ميجابكسل الذي تم الاعتماد عليه خلال السنوات الثلاث الماضية.

الآن، لدينا تأكيد رسمي بأن هاتف جالكسي إس 23 ألترا سوف يستخدم مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وهو ما يتماشى مع جميع التسريبات التي حصلنا عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

التقرير الجديد يأتي إلينا من صحيفة ET News الكورية الذي أكدت على أن الشركة الكورية أخبرت شركاءها أن هاتف جالكسي إس 23 ألترا يحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 200 ميجابكسل.

وقد أضاف التقرير أن عملاق التكنولوجيا الكوري بدأ بالفعل في طلب المكونات اللازمة لمستشعر الكاميرا الجديد، وذكر التقارير بعض التفاصيل الخاصة بخطة التطوير والجدول الزمني الموضوع لخطة الإنتاج.

ومع ذلك، ليس لدينا حتى الآن أية تفاصيل حول مواصفات المستشعر الجديد. من خلال التسريبات الأخيرة يُقال أن المستشعر سيحصل على اسم ISOCELL HP2، وهو في الواقع ليس المستشعر الوحيد من شركة سامسونج صاحب دقة 200 ميجابكسل.

أطلقت سامسونج خلال العام الماضي مستشعرات أخرى بدقة 200 ميجابكسل أيضاً، مثل ISOCELL HP1 و ISOCELL HP3 ورأينا هذا المستشعر الأخير مؤخراً على هاتف موتورولا الرائد Moto X30 Pro.

ولكن عندما يتعلق الأمر بقدرات التصوير الفوتوغرافي، فمن المؤكد أن المستشعر القادم سيكون أفضل من كلاهما على الرغم من كونه بنفس الدقة. ربما سوف استخدمت سامسونج مُسمى HP2 بسبب حجم البكسل على المستشعر.

إذ يُقال أن المستشعر القادم يحتوي على وحدات بكسل بحجم 0.6 ميكرومتر، في حين أن وحدات البكسل على مستشعر HP1 بحجم 0.64 ميكرمتر، ولكنها أكبر من تلك المتواجدة على مستشعر HP3 الذي يحتوي على وحدات بكسل بحجم 0.56 ميكرومتر.

للأسف ليس لدينا الكثير من المعلومات حول مستشعر ISOCELL HP2 حتى الآن. ولكن الشيء الوحيد الذي نحن على يقين منه أن هواتف السلسلة الأخرى، جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس لن تستخدم هذا المستشعر.

ومع ذلك، بالرغم من ترقية الكاميرا الرئيسية على هاتف جالكسي إس 23 ألترا إلا أن بقية الكاميرات الأخرى ستأتي كما هي. لذا، من المتوقع أن نحصل على عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة بيروسكوب بدقة 10 ميجابكسل قادرة على التقريب البصري بمعدل 10x وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل بزووم 3x.