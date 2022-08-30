تسريبات – ايفون 14 برو سيأتي مع شحن أسرع لكن بدون شاحن

يقترب موعد الإعلان عن هواتف ايفون 14 ومعها تزداد الشائعات والتسريبات، والآن لدينا تسريبات جديدة تخص سرعة الشحن في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

تشير آخر الشائعات إلى أن هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس ستدعم قوة شحن تصل إلى 30 وات، لكن ابل سوف تظل تبيع هواتف الايفون بدون شاحن مدرج في علبة الشراء.

بالتوازي مع ذلك، قد تكشف ابل عن شاحن جديد خاص بها للايفون بقوة 30 وات بتقنية GaN أو نيتريد الغاليوم، وهي تقنية تجعل الشواحن أصغر حجماً وأخف وزناً لكن أكثر كفاءة في عملية الشحن مقارنة بشواحن السيليكون التقليدية، لكن هذا الشاحن سوف يُباع بشكل منفصل.

بحسب التسريبات، سوف يتم شحن هواتف الايفون مبدئياً بشكل سريع بقوة 30 وات قبل أن تهبط مرة أخرى إلى 25 وات، وبشكل عام سوف تتحسن سرعة الشحن في هواتف ايفون 14 برو وإن لم تكن بفارق شاسع عن سرعة الشحن في هواتف ايفون 13.

سرعة الشحن في هواتف الايفون قد تتطور وهذا أمر مرحب به لكنها تظل ليست بقوة هواتف الأندرويد الرائدة التي توفر سرعات شحن أكبر بكثير من ذلك.

منفذ الشحن كما هو

شيء واحد سوف يظل كما هو على حاله في هواتف الايفون وهو منفذ الشحن Lightning الذي لن يتغير، ولا تنوي ابل التغيير إلى منفذ USB C سوى في عام 2023 مع هواتف ايفون 15.