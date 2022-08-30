سامسونج تكشف عن سعر وموعد إصدار هاتف جالكسي A23 5G!

أعلنت سامسونج بشكل رسمي عن سعر هاتف جالكسي A23 5G وموعد إصداره حيث أكدت الشركة أن الهاتف سيكون متاح في السوق التايوانية ابتداءً من يوم 16 سبتمبر المقبل. ومن المحتمل أن يشق الهاتف طريقه إلى بقية الأسواق الأخرى في وقت لاحق من العام الجاري.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي A23 5G المحتملة

لحسن الحظ، هناك العديد من المواصفات التي تم التأكيد عليها بشكل رسمي من خلال صفحة الهاتف على موقع شركة سامسونج الرسمي والتي يُمكن للجميع تفقدها في الوقت الحالي.

هذه المواصفات تشتمل على شاشة عرض LCD قياس 6.6 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 695 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية مساحتها 128 جيجابايت.

لسنا متأكدين مما إذا كان هناك نماذج أخرى من حيث مساحة ذاكرة الوصول العشوائية أو المساحة التخزينية الداخلية، ولكن الأخبار الجيدة هي أن الهاتف يحتوي على فتحة لقارئ بطاقات microSD بسعة 1 تيرابايت.

يمتاز الهاتف بتصميم مماثل لجميع هواتف سامسونج متوسطة المدى التي تم إطلاقها خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يحتوي الهاتف على كاميرا رباعية على ظهره بداخل نتوء بارز قليلاً من ظهر الهاتف.

مستشعر التصوير الأساسي عبارة عن عدسة بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل وعدسة أخيرة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل.

بينما يحتوي الجانب الأمامي على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل من أجل مكالمات الفيديو وصور السيلفي. من المتوقع أن يشتمل الهاتف على أوضاع تصوير مختلفة من بينها وضع التصوير الليلي والوضع الاحترافي ووضع التعرف على المشهد ووضع التصوير بالحركة البطيئة وغير ذلك.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات عبر منفذ USB-C. سيكون الهاتف داعماً لتقنية Dolby Atmos ولكن لم يتم التأكيد على احتوائه على مقبس لسماعة الرأس بعد.

سيشتمل الهاتف أيضاً على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب مُثبت فوق زر الطاقة وسيعمل بواسطة أحدث إصدار من واجهة One UI المستندة على نظام أندرويد 12. سيتوفر هاتف جالكسي A23 5G بسعر 289$ دولار أمريكي.

من المُقرر أيضاً أن نشهد إطلاق هاتف اقتصادي جديد خلال الشهر المُقبل وهو جالكسي A13 والذي يدعم شبكات الجيل الخامس وقد تم إطلاقه بالفعل في بعض الأسواق الآسيوية ولكن لم يكن مقدر له الوصول إلى الأسواق العالمية بعد.

سيكون هاتف جالكسي A13 متاح اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر بتكلفة قدرها 232$ دولار أمريكي لنموذج 4 جيجابايت رام، بينما تبلغ تكلفة نموذج 128 جيجابايت من سعة التخزين حوالي 265$ دولار أمريكي.