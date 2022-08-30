هل نرى كاميرا جديدة واسعة المجال في ايفون 14 برو ؟

ابل سوف تقوم بالإعلان عن هواتف ايفون 14 قريباً جداً في السابع من سبتمبر المقبل، وسوف تحصل كاميرا ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس خصيصاً على مزايا حصرية منها كاميرا جديدة واسعة المجال.

عادةً ما نعتمد على الكاميرا الأساسية في التقاط الصور وتصوير الفيديو ولا يتم الاعتماد بشكل كبير على الكاميرا واسعة المجال لأنها أقل في الأداء إذا ما قورنت بالكاميرا الأساسية.

حالياً، كاميرا ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس واسعة المجال ذات دقة 12 ميجابكسل وتبلغ مساحة البكسل الواحد 1 ميكرومتر.

الشائعات الحالية تشير إلى أن ابل سوف تطور الكاميرا واسعة المجال في ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس وهذا سوف يتجلى في زيادة مساحة البكسل الواحد بنسية 40% ليبلغ 1.4ميكرون بالرغم من أن هذا سوف يكلف ابل زيادة في السعر أكثر 70% من التكلفة الحالية.

ابل سوف تتعاون مع أكثر من مورد من أجل إمدادها بالمكونات اللازمة لتصنيع الكاميرا واسعة المجال ومنها شركات سوني و LG و Largan وغيرهم.

هذه التحسينات في الكاميرا واسعة المجال سوف يظهر أثرها بقوة في التصوير الليلي حيث ستكون الكاميرا أكثر حساسية للضوء وأفضل في التقاط الصور النهاية بتفاصيل حادة.

هذه التحسينات سوف تكون مقتصرة على هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس، في حين لن تحصل الإصدارات العادية على التحسينات المذكورة وذلك للحفاظ على سعر أنسب، على الأرجح ستكون الكاميرا واسعة المجال فيها مثل هواتف ايفون 13 بدون تطور كبير يذكر.