شركة هونر تُطلق تابلت باد 8 بشاشة 2K وشحن 22.5 وات والمزيد!

أطلقت شركة هونر – Honor مؤخراً في الخارج هاتف Honor 70 5G جنباً إلى جنب مع الحاسوب اللوحي Honor Pad 8. هذا هو الإطلاق الأول لهذه الأجهزة خارج الصين، لذا من المتوقع أن تصل هذه الأجهزة إلى بقية الأسواق خلال الأشهر القادمة. دعونا نتعرف على سعر ومواصفات تابلت Honor Pad 8.

مواصفات تابلت Honor Pad 8

يحتوي تابلت هونر باد 8 على شاشة عرض كبيرة قياس 12 بوصة دقتها 2K أبعادها 2000×1200 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10:6 بكثافة 195 بكسل في البوصة الواحدة ومعدل سطوع تبلغ ذروته 350 نقطة ضوئية.

يحتوي الحاسوب اللوحي على ثماني مكبرات صوتية موجودة على جانبي الجهاز قادرة على إنتاج صوت ستريو. يعمل التابلت بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 680 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت رام ووحدة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

يحتوي تابلت هونر باد 8 على بطارية بسعة 7250 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 22.5 وات. يتم تشغيل الجهاز بواسطة واجهة Magic UI 6.1 المستندة على نظام أندرويد 12 ويتمتع الحاسوب اللوحي بجميع خدمات وتطبيقات جوجل الافتراضية.

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي فهي متواضعة للغاية إذ يحتوي التابلت على كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل أيضاً. ويبلغ سُمك التابلت 6.9 مم.

هناك إصدار واحد حتى الآن من الجهاز يأتي بسعة تخزين مقدارها 128 جيجابايت وقيمته 1399 رينجيت ماليزي أي ما يعادل 312$ دولار أمريكي.

أيضاً هناك لون واحد من التابلت وهو الأزرق، وهو متاح الآن للطلب المُسبق في ماليزيا. وفي حالة الطلب المُسبق للجهاز سيحصل المستخدم على غطاء للوجه وفترة ضمان إضافية تمتد لعام واحد.

للأسف لا توجد معلومات حول موعد توافر الجهاز في الأسواق العربية، ولكن بما أنه أصبح متاح خارج الصين، فمن المحتمل أن يصل إلى الأسواق العربية خلال الأشهر القليلة القادمة، سننتظر لنرى.