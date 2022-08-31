أفضل 8 برامج من أجل مراقبة لوحة المفاتيح على ماك في 2022

إن السبب الأصلي وراء نشأة برامج مراقبة لوحة المفاتيح أو Keyloggers كان بالأساس مراقبة ما يتم كتابته على الأجهزة، لكن حالياً باتت الإصدارات الحديثة من هذه البرامج تتخطى هذا الدور وأصبحت أداة فعالة من أجل مراقبة كل شيء تقريباً على الحاسوب أو الهاتف الذكي من تاريخ تصفح الإنترنت إلى حافة النسخ واللصق إلى البرامج التي يتم تشغيلها وغير ذلك الكثير.

هذه النوعية من البرامج غنية بالوظائف المختلفة ما جعلها تُستخدم الآن في الحياة والعمل على حد سواء. على سبيل المثال، يمكنك أن تتابع ما يجري على حاسوبك الذي أقرضته لأحدهم، أو تتأكد من أن أطفالك بعيدين عند تصفح المواقع غير الملائمة. ومع انتشار وباء فيروس كورونا وتأثيره على المجتمع العالمي، باتت برامج مراقبة لوحة المفاتيح Keyloggers أحد أكثر الأدوات الفعّالة لمراقبة موظفينك عن بعد.

لما الحاجة إلى برنامج مراقبة لوحة المفاتيح Keylogger على نظام ماك؟

يمكننا أن نرجع ذلك إلى أربعة أسباب رئيسية هي:

1. التحكم الأبوي

إذا كنت أباً أو كنتِ أماً، فبرامج المراقبة هي أول ما يخطر ببالك عندما تسمح لطفلك باستخدام الحاسوب. برنامج مراقبة لوحة المفاتيح Keylogger سوف يسجل كل شيء يقوم الطفل بكتابته في المحادثات أو على وسائل التواصل الاجتماعي كما يسجل المواقع التي قام بزيارتها والبرامج والألعا التي قام باستخدامها. إن امتلاك هذه المعلومات سوف يساعدك حتماً على حماية طفلك من أخطار الإنترنت كالتنمر الرقمي أو الاحتيال أو الاستدراج إلى أمور لا يُحمد عقباها.

2. مراقبة الموظفين

معظم الشركات تقوم بمراقبة موظفيها بطريقة أو بأخرى. برنامج مراقبة لوحة المفاتيح هو أداة مثالية لمراقبة الموظفين حيث يعطي تقارير مفصلة عن يوم العمل مما يجعلك تكوّن أفكاراً ورؤى عن كيفية رفع مستوى الإنتاجية وتحسين سير العمل. برامج مراقبة لوحة المفاتيح المتقدمة لديها أنظمة حماية ضد تسريب البيانات للأغراض غير القانونية.

3. حفظ البيانات الشخصية بأمان

هذه البرامج أدوات عظيمة لمراقبة جهازك عندما يستخدمه شخص آخر أو ترسله للصيانة للتأكد من أن أحداً لا يعبث بملفاتك الشخصية أو بياناتك المالية.

4. التحكم بالنفس

عندما ينقضي يومك ولا تنجز شيئاً في العمل ربما تحتاج إلى برنامج مراقبة يقوم بتتبع نشاطك على الجهاز وتحليل استخدامك للبرامج والمواقع حتى لا يمر الوقت في العمل وأنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو تشاهد اليوتيوب.

هناك العديد من برامج مراقبة لوحة المفاتيح Keyloggers في السوق معظمها موجه إلى نظام ويندوز لكن الخيارات ليست كثيرة عندما يتعلق الأمر بنظام ماك بجانب أيضاُ أن تلك البرامج على نظام ماك تتيح وظائف محدودة بالمقارنة مع مثيلاتها على نظام ويندوز. هنا في هذا المقال اخترنا لك أفضل ثمانية برامج مراقبة لوحة المفاتيح على نظام ماك macOS لمساعدتك على اختيار البرنامج الأنسب لاحتياجاتك.

أفضل برامج مراقبة لوحة مفاتيح على نظام ماك

1. البرنامج الأفضل Spyrix Keylogger for Mac

الكل يدعي أنه يقدم المنتج الأفضل وبرنامج Spyrix ليس استثناءً لكن في الحقيقة برنامج Spyrix Keylogger for Mac يفى بالوعود التي يقدمها وتطابق أوصافه ما يدعيه عن نفسه. إنه إلى حد بعيد أقوى أداة متعددة الوظائف مناسبة لأي غرض تحتاجه فيها من مراقبة الأبناء إلى مراقبة الموظفين. فيما يلي بعض أبرز ميزات البرنامج:

المراقبة عبر الإنترنت من خلال حساب ويب آمن، إذ تُرسل السجلات والتقارير إلى حسابك عن بعد دون الحاجة إلى استخدام جهاز ماك المستهدف مباشرةً.

من خلال حساب ويب آمن، إذ تُرسل السجلات والتقارير إلى حسابك عن بعد دون الحاجة إلى استخدام جهاز ماك المستهدف مباشرةً. المشاهدة الحية : شاهد كل ما يحدث على شاشة جهاز ماك المستهدف في الوقت الفعلي.

: شاهد كل ما يحدث على شاشة جهاز ماك المستهدف في الوقت الفعلي. تسجيل الشاشة: إذا لم يكن لديك يوم كامل للجلوس ومشاهدة البث المباشر، يمكنك تسجيل شاشة جهاز ماك ومشاهدة مقاطع الفيديو لاحقًا.

إذا لم يكن لديك يوم كامل للجلوس ومشاهدة البث المباشر، يمكنك تسجيل شاشة جهاز ماك ومشاهدة مقاطع الفيديو لاحقًا. المراقبة عبر كاميرا الويب: قم بتحويل كاميرا الويب الخاصة بجهاز ماك المستهدف إلى كاميرا مراقبة مع إمكانية تسجيل ما يحدث في المكتب أثناء أوقات العمل.

قم بتحويل كاميرا الويب الخاصة بجهاز ماك المستهدف إلى كاميرا مراقبة مع إمكانية تسجيل ما يحدث في المكتب أثناء أوقات العمل. لقطات الشاشة: بالإمكان التقاط لقطات منتظمة لشاشة جهاز ماك المستهدف.

بالإمكان التقاط لقطات منتظمة لشاشة جهاز ماك المستهدف. مراقبة لوحة المفاتيح: سجل كل ما يتم كتابته، بما في ذلك الرسائل والنصوص وكلمات البحث.

سجل كل ما يتم كتابته، بما في ذلك الرسائل والنصوص وكلمات البحث. تتبع مواقع الويب: اطلع على سجل متصفح المستخدم بالكامل حتى إذا كان قد مسحه.

اطلع على سجل متصفح المستخدم بالكامل حتى إذا كان قد مسحه. مراقبة التطبيقات: احصل على تقرير بجميع التطبيقات المفتوحة والمغلقة، وامنع بعضها إذا أردت.

احصل على تقرير بجميع التطبيقات المفتوحة والمغلقة، وامنع بعضها إذا أردت. التحكم في الحافظة: رؤية كل ما قام المستخدم بنسخه إلى الحافظة.

رؤية كل ما قام المستخدم بنسخه إلى الحافظة. تسجيل المكالمات: يمكنك تسجيل المكالمات في أشهر برامج المراسلة (Zoom و WhatsApp و Telegram وغيرها).

حظى برنامج Spyrix على مكانته على رأس القائمة كونه أحد البرامج القليلة التي تتيح المراقبة المباشرة للشاشة والمراقبة عبر كاميرا الويب. مزاياه الواسعة لا يعلى عليها، إذ ستحصل على تقارير شاملة عن نشاط المستخدم على أجهزة الحاسوب للتأكد من ارتفاع مستوى إنتاجية موظفيك أو سلامة طفلك على الإنترنت. يوجد أيضاُ تطبيق Spyrix على متجر الآب ستور، يمكنك تنزيل واستخدام برنامج Spyrix Activity Monitoring مع نفس المزايا المذكورة آنفاً.

2. برنامج KidInspector for Mac

كما يوحي الاسم فإن هدف KidInspector هو المراقبة الأبوية تحديداً. ترتكز جميع ميزاته على مراقبة نشاط أي طفل على الحاسوب: من مواقع الويب التي تمت زيارتها والتطبيقات التي تم تشغيلها إلى كل كلمة يكتبونها. من مزايا هذا البرنامج ما يلي:

المراقبة الحية للشاشة وكاميرا الويب.

لقطات شاشة منتظمة.

تسجيل ضغطات المفاتيح.

تتبع البرامج.

مراقبة الحافظة.

تسجيل المواقع التي تمت زيارتها.

تتبع الرسائل ونشاط التواصل الاجتماعي.

إمكانية عمل قائمة سوداء للمواقع.

من أهم الفوائد الرئيسية لبرنامج Kidinspector هي المراقبة عن بُعد عبر حساب عبر الإنترنت. يمكنك الحصول على البيانات المجمعة بسهولة على الخاسوب أو الهاتف الخاص بك دون الحاجة إلى الوصول إلى الجهاز المستهدف في كل مرة، يمكنك أيضاً إدارة الإعدادات عن بُعد، وتشغيل وإيقاف المراقبة أو حظر مواقع الويب غير المرغوب فيها على الفور.

3. برنامج Actual Keylogger for Mac

يأتي برنامج Actual Keylogger في المرتبة الثالثة كأحد أفضل الحلول من حيث الميزات والسعر، ولا تقل مزاياه عن البرامج الأخرى حيث يتيح لك ما يلي:

تسجيل ضغطات لوحات المفاتيح.

تسجيل لقطات الشاشة.

مراقبة الحافظة.

برامج وتتبع نشاط الطابعة.

مراقبة نشاط الإنترنت.

مراقبة الشبكات الاجتماعية والرسائل.

سيكون البرنامج مميزاً لكل من مراقبة الوالدين والموظفين على حد سواء لأنه يسجل جميع الأنشطة على الحاسوب. يمكن استلام تقرير النشاط عبر البريد الإلكتروني أو عرضه عبر الإنترنت في حسابك الآمن. علاوة على ذلك، فإن سعر البرنامج مغري للغاية.

4. برنامج Clever Control

الهدف الأساسي من برنامج Clever Control هو مراقبة الموظفين، لذا فإن مراقبة لوحة المفاتيح هي ميزة واحدة فقط من مزايا البرنامج التالية:

مراقبة الحافظة

لقطات الشاشة

مراقبة أجهزة التخزين الخارجية

مراقبة نشاط الإنترنت

المراقبة المباشرة للشاشة وكاميرا الويب.

المراقبة عن بعد عبر حساب عبر الإنترنت.

تسجيل المكالمات في برامج مثل Zoom و Discord و Telegram ، إلخ

هذا البرنامج القوي ليس صعب التشغيل كما تتوقع، لكنه بسيط للغاية وسهل الاستخدام. كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب على موقع CleverControl وتثبيت البرنامج على الحاسوب الذي تريد مراقبته، واتركه ليقوم هو بالباقي.

بفضل المزايا السابق ذكرها، يعد CleverControl مناسبًا لأغراض أكثر من تتبع الموظفين. إلا أن الحد الأدنى للترخيص الذي يمنحه البرنامج هو 5 أجهزة، وهذا يجعله أقل فائدة للاستخدام المنزلي ومراقبة الأطفال.

5. برنامج Refog Keylogger for Mac

إذا كنت تبحث عن برنامج مراقبة لوحة مفاتيح للاستخدام الشخصي، ربما يمكنك تجربة Refog Keylogger لنظام ماك. كما يدعي مطورو البرنامج، تم تصميم البرنامج خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر المنزلية.

سيكون REFOG برنامج مثالي للآباء المهتمين بأمان أطفالهم على الإنترنت. يتتبع البرنامج الكتابة عبر لوحة المفاتيح (بما في ذلك الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي والمحادثات) ويلتقط لقطات شاشة ورصد نشاط الطفل على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. وبالتالي ، يتيح البرنامج للوالدين مراقبة أطفالهم عن كثب على الإنترنت واكتشاف أي مخاطر ومنعها على الفور.

لا أن الأطفال باتوا يتمتعون بذكاء كبير في مجال التقنية ويمكنهم بسهولة العثور على أي برنامج يجدونه مريبًا والعبث به، لذا يتيح برنامج REFOG حلاً لذلك. يعمل البرنامج بشكل غير قابل للكشف ومحمي بكلمة مرور لمزيد من الأمان. أفضل جزء هو أن REFOG سهل التثبيت والاستخدام ، لذلك لا تحتاج إلى خبرة كبيرة للتعامل معه.

6. برنامج MacKeylogger

برنامج MacKeylogger هو الآخر برنامج مراقبة لوحة مفاتيح مناسب لأي غرض، من الاستخدام الشخصي إلى الاستخدام التجاري. يوفر البرنامج مراقبة مركزية مريحة عبر حساب عبر الإنترنت لعرض جميع بيانات المراقبة مثل:

لقطات الشاشة.

رصد ما يُكتب عبر لوحة المفاتيح.

بيانات الحافظة.

بيانات استخدام الإنترنت.

رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات.

بيانات استخدام التطبيقات.

هناك أيضاً بعض الامتيازات الإضافية والتي تشمل تخزينًا غير محدود للبيانات ومراقبة جميع المستخدمين على جهاز Mac المستهدف ودعمًا مجانيًا. البرنامج سهل الاستخدام ويشغل مساحة صغيرة جدًا على الجهاز المستهدف، لذا لا يؤثر عمله على أداء النظام.

بشكل عام ، يعد برنامج MacKeylogger اختيارًا جيدًا إذا كنت تريد حلاً شاملاً لمراقبة جهاز الكمبيوتر الخاص بك. العيب الوحيد هو أن البرنامج مكلف للغاية إذ يبدأ السعر من 24.95 دولارًا لجهاز الحاسوب في الشهر.

7. برنامج Elite Keylogger for Mac

على عكس البرنامج الأسبق، فالميزانية المحدودة ليست مشكلة هنا مع برنامج Elite Keylogger لنظام ماك. يقدم هذا البرنامج مجموعة أساسية من الميزات كالآتي:

مراقبة لوحة المفاتيح.

مراقبة الحافظة.

لقطات الشاشة.

تتبع نشاط الإنترنت

مراقبة وقت الخمول

تصفية البيانات بطريقة ذكية.

ميزة أخرى للبرنامج وهي تسليم البيانات بشكل مريح عبر تصدير البيانات كمستند HTML أو تلقي البيانات عبر البريد الإلكتروني. أفضل شيء هو أن Elite Keylogger يقدم كل ما سبق مجانًا. نعم لقد قرأتها بشكل صحيح!

إذا كنت تريد بعض الامتيازات الإضافية، فيمكنك الحصول على إصدار PRO الذي يضيف ميزة التقاط كلمة المرور وتسجيل الدردشة والوضع غير المرئي ودعم العملاء المتميز.

يستخدم Elite Keylogger تقنية حماية خاصة. بينما تتطلب معظم البرامج المخفية مجموعة مفاتيح الاختصار لإظهارها ، يستخدم هذا البرنامج كلمة أو عبارة سرية قابلة للتكوين. يجب عليك كتابتها مباشرة على سطح المكتب للكشف عن الواجهة. تقلل مثل هذه الطريقة من مخاطر الاكتشاف العرضي للبرنامج إذا قام المستخدم أحيانًا بالضغط على مجموعة مفاتيح الاختصار الصحيحة.

8. برنامج Perfect Keylogger for Mac

يدعي برنامج Perfect Keylogger أنه الحل الأفضل للآباء وكل من يحتاج إلى مراقبة جهاز الكمبيوتر الخاص بالأطفال. ولكن هل هي حقاً مثالية جداً؟ يحتوي البرنامج بالفعل على مجموعة كاملة من الميزات التي قد يحتاجها المرء لمراقبة النشاط على الكمبيوتر:

مراقبة لوحة المفاتيح.

التقاط الرسائل وسجلات الدردشة

لقطات الشاشة.

تتبع تاريخ التصفح – سترى مواقع الويب التي زارها المستخدم.

مانع مواقع الويب – يحد من الوصول إلى مواقع الويب المدرجة في القائمة السوداء.

مراقبة التطبيقات – القائمة الكاملة للتطبيقات المستخدمة على جهاز Mac الهدف.

تنبيهات البريد الإلكتروني – قم بإنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية غير المرغوب فيها واستقبل إخطارات بالبريد الإلكتروني عند كتابة الكلمة.

يتوافق Perfect Keylogger مع جميع تحديثات macOS الأخيرة ويوفر تجربة سهلة الاستخدام.

ومع ذلك ، لا يوجدبرنامج كامل، فلا يحتوي البرنامج على ميزات المراقبة الحية مثل البث المباشر للشاشة أو كاميرا الويب الحية. لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة لمعرفة ما يفعله طفلك أو موظفك في هذه اللحظة بالذات، فقد لا يكون Perfect Keylogger هو الحل الذي تبحث عنه.