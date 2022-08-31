سامسونج تطرح الإصدار التجريبي السادس من برنامج One UI Watch 4.5 لسلسلة جالكسي وتش 4

أطلقت سامسونج تحديث تجريبي جديد من نظام One UI Watch 4.5 من أجل سلسلة ساعاتها الذكية جالكسي وتش 4. هذا هو التحديث التجريبي السادس منذ أن بدأت الشركة في طرح الإصدار التجريبي في شهر يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يصل الإصدار النهائي والمستقر في وقت ما خلال شهر سبتمبر.

التحديث التجريبي الأخير يحمل رقم إصدار ZHV2 وبناءً على سجل التغيير فهو يأتي بعدة إصلاحات لمعالجة العديد من الأخطاء التي تم رصدها في التحديثات التجريبية السابقة.

بادئ ذي بدء يعمل التحديث الأخير على إصلاح مشكلة اختفاء النص من الشاشة أثناء الاعتماد على تشغيل اقتراحات ملء النص التلقائي. كما وتم إصلاح مشكلة إعادة التعيين التي حدثت في وضع المشاهدة أثناء التمارين.

تم رصد مشكلة أخرى على ساعات جالكسي وتش 4 التي كانت تتسبب في عدم عمل وضع توفير الطاقة بشكل صحيح، حيث كانت تخرج الساعة من وضع توفير الطاقة بشكل تلقائي بمجرد وضع الساعة على الشحن وتتجاوز نسبة الشحن 15% دون مبرر.

أيضاً بالنسبة لمالكي إصدار LTE من ساعة جالكسي وتش 4 وجالكسي وتش 4 كلاسيك، فجاء الإصدار التجريبي السادس من النظام بالقدرة على إصلاح مشكلة فشل الجهاز في تلقي المعلومات الجديدة المتعلقة بالكوارث. كما وتم إصلاح مشكلة عدم القدرة على إجراء الاتصال بخدمة 911 في الولايات المتحدة.

بما أننا وصلنا إلى الإصدار التجريبي السادس، فمن المتوقع أن يتم إطلاق الإصدار النهائي والمستقر من نظام One UI Watch 4.5 خلال وقت قريب جداً.

كانت قد أعلنت سامسونج الشهر الماضي عن مخططها الزمني من أجل طرح التحديث النهائي والمستقر من النظام لساعة جالكسي وتش 4، وأكدت على أن النظام الجديد سيأتي بعدد أكبر من الميزات مع توفير تجربة استخدام أكثر تكاملاً.

لم تتطرق الشركة للحديث عن الموعد الرسمي المحدد لإطلاق النظام، ولكنها ذكرت فقط أنه سيأتي في وقت ما خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري، لذا من المتوقع أن يكون هذا الموعد خلال شهر سبتمبر.

جدير بالذكر أن الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية، جالكسي وتش 5، يتم تشغيله بالفعل بواسطة برنامج One UI Watch 4.5. ويوفر التحديث الجديد لهذه الساعات العديد من وجوه الساعة الجديدة وتجربة استخدام مُحسنة. يتبقى فقط أن نرى النسخة النهائية من النظام على ساعات جالكسي وتش 4.