تسريبات خاطئة – هذه الأشياء لن تجدها مع هواتف ايفون 14

اقترب موعد الإعلان عن هواتف ايفون 14 وهناك العديد من التسريبات التي شهدناها خلال الأشهر السابقة، بعضها قريب من الصحة وبعدها خاطئ ولن يتحقق، على الأقل مع إصدارات ايفون 14 القادمة، ربما لاحقاً مع إصدارات أخرى مستقبلية.

لن يكون الايفون بدون منافذ

تحدثت العديد من التسريبات سابقاً عن نية ابل إزالة كافة المنافذ من الايفون وجعله معتمداً كلياً على الشحن اللاسلكي بدلاً من ذلك. هذا الأمر لايزال مبكراً جداً وسوف يظل الايفون موجوداً بمنفذ شحن ومعتمد على الشحن السلكي التقليدي لعدة سنوات مستقبلية.

لن يكون هناك منفذ USB C

البعض كان يمني نفسه بوجود منفذ شحن USB C في هواتف ايفون 14 عوضاً عن منفذ Lightning التقليدي لكن ابل في هذه الإصدارات سوف تظل معتمدة على منفذ شحنها التقليدي.

من المؤكد أن ابل لن تضمن منفذ USB C في هواتف ايفون 14 وسوف تنتظر حتى عام 2023 مع هواتف ايفون 15 حتى يتحقق ذلك.

لا كاميرا تحت الشاشة

وجود الكاميرا تحت الشاشة أمر باتت تتبناه عدة شركات وإن كانت نتائجه حتى الآن دون المستوى. مع هواتف ايفون 14 ستكون الكاميرا الأمامية موجودة وكذلك تقنية التعرف على الوجه كلٍ منها في فتحة منفصلة عوضاً عن النوتش.

لا كاميرا تيليسكوبية

كاميرا البيرسكوب Periscope تتيح عمل تكبير بصري بجودة عالية دون تشويش أضعافاً مضاعفة مقارنة بالتكبير الرقمي.



في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس سوف تظل كاميرا التكبير التقليدية على حالها ولن يتم الاستعانة بكاميرا البيرسكوب.

لا ايفون قابل للطي

صحيح أن شركات كثيرة مثل سامسونج وأوبو وهواوي وغيرها قطعت شوطاً كبيراً في الهواتف القابلة للطي، لكن وجود ايفون قابل للطي لايزال حلماً بعيد المنال لن يتحقق الآن.



من المنتظر الإعلان عن هواتف ايفون 14 في يوم 7 سبتمبر المقبل على مسرح ستيف جوبز في مقر ابل بولاية كاليفورنيا.