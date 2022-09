قال وزير السياحة اللبناني وليد نصار، إنّ عدد السياح والوافدين إلى بلاده تجاوز 1.5 مليون، على الرغم من صعوبات اقتصادية وأخرى مرتبطة بالبنى التحتية تواجهها البلاد.

وذكر نصار في مؤتمر صحفي أنّ إجمالي عائدات السياحة والعجلة الاقتصادية التي سرعتها بلغ 4.5 مليارات دولار، في وقت عصيب تحتاج فيه البلاد إلى النقد الأجنبي لتلبية فاتورة الواردات.

وكثّفت الحكومة مؤخرا الحملات الدعائية سعياً لجذب أكبر عدد من السياح الأجانب والمغتربين، وما يحملونه من عملات صعبة، حيث يعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي أنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم منذ منتصف القرن الـ19.

ويعتمد قطاع السياحة بلبنان في فصل الصيف على المنتجعات البحرية الخاصة، والمهرجانات الموسيقية التي ترعاها الدولة، فضلاً عن المطاعم والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية.

The post خلال عام 2022.. السياحة الوافدة إلى لبنان تتجاوز 1.5 مليون زائر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا