ابل تطلق تحديث iOS 12.5.6 – تحديث مهم للأجهزة القديمة

قامت ابل بإطلاق تحديث جديد لهواتف الايفون وأجهزة الايباد القديمة. التحديث هو iOS 12.5.6 المتاح لأجهزة الايفون والايباد التي لم تحصل على تحديث iOS 13 فما أحدث.

تحديث iOS 12.5.6

التحديث متاح للتحميل على أجهزة ايفون 5s وايفون 6 وايفون 6 بلس بالإضافة إلى الايبود تاتش الجيل السادس. بالنسبة لأجهزة الايباد، فالتحديث متاح للايباد اير، وايباد ميني 2 وايباد ميني 3.

للتحميل على أجهزة الايفون والايباد الأقدم المتاح لها التحديث قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates.

كل الأجهزة السابق ذكرها كان تحديث iOS 12 هو آخر التحديثات الكبرى لها ولم تحظ بالتحديث إلى iOS 13، ويعتبر تحديث iOS 12.5.6 هو آخر التحديثات الفرعية المتاحة لها منذ إطلاق تحديث iOS 12.5.5 قبل عام تقريباً.

ما الذي يمنحه التحديث الجديد؟

بشكل أساسي، هذا التحديث الجديد للأجهزة القديمة يوفر إصلاحاً لبعض الثغرات الأمنية في نظام iOS على الايفون والايباد وتحديداً ثغرتين خطيرتين كانت ابل قد عالجتهما مع تحديث iOS 15.6.1 مؤخراً للأجهزة الأحدث.

بخلاف التحسينات الأمنية لا توجد هناك أية مزايا إضافية يتيحها هذا التحديث الجديد، لكن على أي حال هذا لا يزال أمر جيد أن تدعم ابل أجهزتها القديمة (التي مضى على إطلاق بعضها نحو 9 سنوات) بالتحديثات الأمنية التي تُبقي المستخدمين بعيداً عن أي خطر.

إذا كنت تخشى عدم وجود مساحة كافية على جهازك لتنزيل وتثبيت تحديث iOS 12.5.6 فلا تقلق، لأن التحديث ليس كبير الحجم فهو في حدود 300 ميجابايت تقريباً.

هل يجب عليك التحديث؟

بكل تأكيد ننصحك بالتحديث إلى iOS 12.5.6 لكي تحمي جهازك من خطر استغلال الثغرات الأمنية ضدك.

لا يستهدف التحديث أي أمور أخرى في النظام لذا لا يجب القلق حيال تأثر أمور أخرى كالأداء والبطارية وخلافه.