متى سيصل تحديث أندرويد 13 إلى هاتفك؟

طرحت جوجل التحديث النهائي والمستقر من نظام أندرويد 13 يوم 15 أغسطس الماضي وهو متوفر من أجل هواتف جوجل بيكسل منذ اليوم الأول.

ولكن السؤال الذي يتبادر على أذهان أغلب مستخدمي الأندرويد هو متى قد يصل التحديث الجديد إلى بقية هواتف الشركات الأخرى مثل سامسونج وشاومي وأوبو و ون بلس وسوني وريلمي وغيرها من شركات الأندرويد.

في الواقع، لم تشارك أي من الشركات المذكورة سلفاً مخططاً زمنياً محدداً لموعد طرح النظام الجديد لأجهزتهم. بالرغم من ذلك، بناء على المخطط الزمني المعتاد لهذه الشركات، لدينا فكرة جيدة عما يمكن توقعه.

هواتف اسوس

نبدأها مع هواتف شركة أسوس. طرحت شركة ASUS تحديث أندرويد 11 بعد شهرين تقريباً من توافر التحديث لأجهزة جوجل بيكسل. الأمر ذاته حدث مع نظام أندرويد 12. حيث أطلقت الشركة التحديث لسلسلة Zenfone 8 بعد شهرين بالضبط من إطلاق النظام بشكل رسمي.

بوضع ذلك في الاعتبار، نعتقد أن الشيء نفسه سيحدث مع تحديث أندرويد 13، أي على الأرجح سيصل التحديث بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم.

بالتأكيد سيصل التحديث أولاً إلى هواتف Zenfone 9 وبعد ذلك ستحلق به بقية هواتف الشركة الأخرى. للأسف اسوس ليست واحدة من أسرع الشركات عندما يتعلق الأمر بمواعيد إطلاق التحديثات البرمجية الجديدة، ومع ذلك نتمنى أن يختلف الأمر مع التحديث القادم.

هواتف جوجل

هواتف جوجل بيكسل لا تحتاج للتعريف عن نفسها، فهي بالطبع أولى الهواتف التي حصلت على تحديث أندرويد 13 يوم 15 أغسطس الماضي. ومع ذلك فإن التحديث لم يصل حتى الآن إلى بعض هواتف الشركة الأخرى.

هواتف الشركة التي حصلت على تحديث أندرويد 13 هي Google Pixel 6 و Google Pixel 5 و Google Pixel 4 وبالفعل جميع مالكي هذه الهواتف تمكنوا من تنزيل وتثبيت التحديث الجديد. أما بالنسبة لهواتف Google Pixel 3 وما قبلها فهي بكل تأكيد لن تحصل على أندرويد 13 لأن شركة جوجل أسقطت عنها الدعم البرمجي بشكل رسمي.

هواتف LG

بالرغم من انسحاب شركة LG من سوق الهواتف الذكية إلا إنها تخطط لتحديث بعض هواتفها الذكية بنظام أندرويد 13. وقد أكدت الشركة مؤخراً أن كل من LG Wing و LG Velvet و LG Velvet LTE سوف يحصلون على التحديث الجديد في الوقت المناسب.

ومع ذلك، لم تذكر الشركة جدول زمني محدد لتحديد موعد تلقي هذه الهواتف تحديث أندرويد 13. ولكن بالنظر إلى المخطط الزمني المعتاد للشركة، فمن المتوقع أن تحصل هذه الهواتف على التحديث الجديد بعد مرور خمسة أشهر تقريباً من إطلاق نظام أندرويد 13. ومع ذلك، قد يتأخر التحديث أكثر من ذلك نظراً لأن الشركة لم تعد تعطي أولوية كبيرة لقطاع الهواتف الذكية.

هواتف نوكيا

نوكيا لا تختلف كثيراً عن شركة LG في مسألة طرح التحديثات البرمجية الجديدة. فعلى سبيل المثال اضطر المستخدمون على الانتظار قرابة خمسة أشهر حتى تلقوا تحديث أندرويد 11. ولكن استطاعت الشركة الدفع بتحديث أندرويد 12 بعد مرور شهرين فقط على إطلاق النظام بشكل رسمي.

نوكيا أو الشركة الأم HMD Global لم تشارك أي تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع لإطلاق التحديث الجديد لهواتفها الذكية، ولكن كمجرد تخمين، على الأرجح سيكون الأمر مشابه للعام الماضي.

هواتف OnePlus

شركة ون بلس سريعة جداً عندما يتعلق الأمر بالتحديثات البرمجية الجديدة، تماماً مثل سامسونج. طرحت الشركة الصينية تحديث أندرويد 11 بعد شهر واحد من توافره في قناة ASOP. ولكنها تراجعت شهراً إضافياً مع تحديث أندرويد 12.

لذا، من المحتمل أن يتم إطلاق تحديث أندرويد اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري أو أكتوبر، وبكل تأكيد ستكون هواتف سلسلة OnePlus 10 هي أولى هواتف الشركة التي ستحصل على التحديث. يُقال أن الشركة تخطط لإطلاق التحديث من أجل 15 هاتف من هواتفها الرائدة ومتوسطة المدى، يمكنكم مراجعة القائمة الكاملة لهواتف OnePlus المؤهلة للحصول على التحديث من خلال هذا التقرير.

هواتف أوبو

استغرق الأمر قرابة شهر واحد تقريباً كي تتمكن أوبو من طرح تحديث أندرويد 11 لهواتفها الرئيسية. ولكن مع أندرويد 12 تأخرت الشركة شهراً إضافياً. لذا، بناءً على هذا المخطط الزمني يمكننا تخمين أن الشركة قد تطرح تحديث أندرويد 13 بحلول نهاية شهر أكتوبر على اقصى تقدير.

ذكرت الشركة مؤخراً بعض الميزات الجديدة التي طالت واجهة ColorOS 13 المستندة على النظام الجديد وذكرت خلال المؤتمر أنها تخطط لتحديث 35 هاتف بنظام أندرويد 13. يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل حول ميزات واجهة ColorOS 13 من خلال هذا التقرير.

هواتف ريلمي

أصدرت شركة ريلمي تحديث أندرويد 11 المستقر بعد ثلاثة أشهر تقريباً من إطلاق النظام في قناة AOSP ولكنها تأخرت شهرين إضافيين مع نظام أندرويد 12.

لم تشارك شركة ريلمي جمهورها بأي معلومات حول الجدول الزمني لموعد إطلاق تحديث أندرويد 13، ولكن بناءً على الجدول الزمني السابق فمن المحتمل أن تبدأ هواتف الشركة في تلقي التحديث الجديد اعتبارًا من شهر نوفمبر.

هواتف سامسونج

سامسونج تزداد سرعة مع التحديثات البرمجية كل عام. استغرق الأمر ثلاثة أشهر من أجل إطلاق نظام أندرويد 11، ولكن مع نظام أندرويد 12 تمكنت الشركة من طرح التحديث بعد شهر واحد من إطلاق النظام بشكل رسمي.

من المتوقع أن يحدث نفس الشيء هذا العام بحيث أن تتمكن الشركة من إطلاق النظام في وقت ما خلال شهر سبتمبر. وبالتأكيد هواتف سلسلة جالكسي إس 22 ستكون أولى الهواتف التي تتلقى أندرويد 13، ستلحق بها هواتف جالكسي زد وبعدها سيشق التحديث طريقه إلى هواتف جالكسي A وجالكسي M المؤهلة. يمكنكم التعرف على قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لتلقي تحديث One UI 5.

هواتف Sony

هاتف Xperia 1 IV هو أحدث هاتف لشركة Sony لذا من المتوقع أن يكون أول هاتف للشركة سيحصل على التحديث الجديد، وسيلحق به كل من Xperia 1 III و Xperia 5 III.

لا يوجد لدينا فكرة حول موعد إطلاق الشركة لتحديث أندرويد 13 نظراً لأن الشركة اليابانية لم تشارك أي تفاصيل حول الأمر مع جمهورها حتى الآن. ولكن بناءً على الجدول الزمني السابق من المتوقع أن يستغرق الأمر قرابة ثلاثة أشهر كي تتمكن Sony من طرح تحديث أندرويد 13 لأولى هواتفها. جدير بالذكر أن شركة Sony طرحت تحديث أندرويد 12 بعد ثلاث أشهر من إطلاقه بشكل رسمي، لذا، من المحتمل أن يتم إطلاق النظام الجديد بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر.

هواتف فيفو

استغرق الأمر شهرين فقط كي تتمكن فيفو من إطلاق التحديث المستقر والنهائي من نظام أندرويد 12، لذا، من المتوقع أن يحدث الأمر ذاته هذا العام. لم تشارك الشركة أي معلومات حول جدولها الزمني لإطلاق التحديث مع الجمهور ولكن على الأرجح سيتم إطلاق التحديث بحلول نهاية شهر أكتوبر على أقصى تقدير.

هواتف شاومي

للأسف شاومي بطيئة جداً عندما يتعلق الأمر بجدولها الزمني لإطلاق التحديثات البرمجية الجديدة. وربما لن يتغير الأمر هذا العام أيضاً. استغرقت الشركة حوالي ثلاثة أشهر من أجل طرح تحديث أندرويد 12، لذا، من المتوقع أن تطرح الشركة أندرويد 13 خلال شهر نوفمبر.

بالتأكيد هواتف شاومي 12 ستكون أولى هواتف الشركة التي تحصل على التحديث الجديد. وبعد ذلك ستلحق بها هواتف علامة ريدمي التجارية التابعة للشركة.