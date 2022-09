هل يمكن أن تقلل المكملات الغذائية أو النظام الغذائي من أعراض التهاب المفاصل؟

إنجلترا – وجدت مراجعة كبيرة أن مكملات غذائية معينة أو مكونات غذائية من غير المرجح أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في نتائج التهاب المفاصل مثل الصلابة والألم والوظيفة.

ويسبب التهاب المفاصل الألم والعجز ويقلل بشكل عام من جودة الحياة ويسعى بعض الأشخاص إلى تجربة أنظمة غذائية أو مكملات أو علاجات مختلفة لمعرفة ما إذا كانت تخفف الأعراض أو تساعدهم في اكتساب الشعور بالسيطرة على حالتهم.

وتشمل عوامل الخطر للإصابة بالتهاب المفاصل تلك التي لا يمكن السيطرة عليها، مثل العوامل الوراثية والجنس والعمر، وعوامل أخرى يمكن السيطرة عليها، مثل التدخين والإصابات المتكررة ووزن الجسم والمهنة وبعض أنواع العدوى.

وتشمل أنواع التهاب المفاصل هشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب الفقار اللاصق، والتهاب المفاصل عند الأطفال، والنقرس، والذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة) وتصلب الجلد.

وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

الم

تصلب أو انخفاض حركة المفاصل

تورم واحمرار ودفء في المفاصل

تشمل الأعراض الأقل تحديدًا التعب أو فقدان الوزن أو الشعور بالتوعك

ماذا تقول الأدلة عن المكملات؟

نشر الاتحاد الأوروبي لجمعيات أمراض الروماتيزم، المجموعة الأوروبية المتخصصة في التهاب المفاصل مؤخرا، نقدا تفصيليا للنظام الغذائي واستخدام المكملات في التهاب المفاصل، وقام بتجميع النتائج من 24 مراجعة منهجية للبحوث الحالية بالإضافة إلى 150 دراسة إضافية، تغطي أكثر من 80 مكونا ومكملا غذائيا مختلفا.

وحدد التحالف وجود دراسات محدودة على كل منتج فردي مع كون غالبية الدراسات منخفضة الجودة، هذا يعني أنه بالنسبة لمعظم المكملات الغذائية، لا يمكنهم تقديم توصيات حول استخدامها أو عدم استخدامها.

وكان للعديد من المكملات الغذائية أثار إيجابية بالنسبة لهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

فيتامين د وشوندروتن والجلوكوزامين

بالنسبة إلى هشاشة العظام ، كان هناك دليل متوسط ​​الجودة يدعم تأثيرا إيجابيا طفيفا على الألم والوظيفة لأخذ مكملات فيتامين د وشوندروتن والجلوكوزامين (كلا المركبين موجودين في الغضروف).

ويشير هذا إلى أنه يمكن للأشخاص اختيار تجربة هذه المكملات الغذائية الشائعة لبضعة أشهر ومعرفة ما إذا كانوا سيحصلون على أي فائدة، ثم التوقف عن تناولها إذا لم يكن هناك تحسن في أعراضهم.

زيت سمك

بالنسبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، كان هناك دليل جودة معتدل على وجود تأثير إيجابي طفيف على الألم لزيوت أوميغا 3 (الأسماك).

مكملات أخرى

بالنسبة لجميع فئات التهاب المفاصل الأخرى، والمكونات أو المكملات الغذائية المحددة الأخرى، تم تصنيف الدليل على أنه منخفض إلى منخفض جدا، وهذا يعني أن أي تحسينات في نتائج التهاب المفاصل قد تكون بسبب الصدفة أو التحيز، مع احتمال نشر نتائج إيجابية على الأرجح، أو حدوث تحيز محتمل عندما تتم رعاية التجربة من قبل الشركة المصنعة للمكملات الغذائية.

و نظرا لارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بالتهاب المفاصل، فإن التوصية هي اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين من أجل تحسين الصحة العامة :

تناول نظام غذائي صحي ومتنوع

يساهم تناول الطعام بدلا من تناول المكملات في الحصول على العناصر الغذائية الأخرى التي تحتوي عليها الأطعمة، بما في ذلك المصادر الصحية للدهون والبروتين والألياف الغذائية ومجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الجسم.

هذا هو السبب في أن التوصية للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل هي اتباع نظام غذائي صحي، لأن الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة تحتوي على مجموعة من المغذيات النباتية اللازمة للمساعدة في تخفيف الإجهاد التأكسدي الناجم عن العمليات الالتهابية المرتبطة بالتهاب المفاصل.

ويشمل النظام الغذائي الصحي الأطعمة الغنية بدهون أوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية (السلمون والتونة والسردين) وبذور الشيا وزيت بذور الكتان والجوز وزيت الكانولا وفيتامين د (البيض والأسماك والحليب أو السمن المدعم بفيتامين د ) والتعرض للشمس ، والذي يسمح للجسم بإنتاج فيتامين د.

تجنب الكحول

يشير الخبراء إلى أنه من غير المحتمل أن يكون للكميات الصغيرة من الكحول آثار سلبية على التهاب المفاصل، إلا إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية أخرى مثل أمراض الكبد أو كنت تتناول بعض الأدوية مثل الميثوتريكسات أو الليفلونوميد.

وقد يؤدي تناول الكحول باعتدال إلى زيادة خطر نوبات التهاب المفاصل، بالنسبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

الوزن الصحي

يمكن أن يساعد السعي للحصول على وزن صحي على التهاب المفاصل عن طريق تقليل الحمل على المفاصل المصابة مثل الوركين والركبتين، وعن طريق زيادة تناول الأطعمة الصحية الغنية بالمغذيات النباتية.

الحذر من المكملات

يقول الخبراء أنه يجب مناقشة الأثار الجانبية المحتملة لتناول المكملات الغذائية مع الطبيب.

المصدر: medicalxpress

