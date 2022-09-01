أهم المزايا التي تساعدك على الاستفادة من تطبيقات التداول إلى الحد الأقصى

هناك العديد من تطبيقات التداول على الجوال وأشهرها ميتا تريدر الذي يحوي معظم المزايا التي تحتاجها في تداولك، والغاية من كل هذه المزايا تحسين النتائج التي تحصل عليها عند دخولك للأسواق المالية، وهذه المزايا موجودة أيضاً في العديد من التطبيقات الأخرى وسنتعرف عليها في هذه المقالة.

إمكانية عرض الرسوم البيانية بطرق مختلفة، حيث إن معظم تطبيقات التداول تمكنك من عرض الرسوم البيانية بطريقة الشموع اليابانية أو الخطوط البيانية البسيطة أو غيرها من الطرق، وكل طريقة من هذه الطرق لها استخداماتها فالشموع اليابانية مناسبة لتحليل الرسم البياني وفهم معنويات المستثمرين بينما الخطوط البيانية مناسبة لعرض تغيرات السعر بشكل سريع وقد لا تكون بذات دقة الشموع اليابانية، وكذلك يمكن عرض الرسوم البيانية بألوان مختلفة حيث يمكنك اختيار لون خلفية الرسم البياني المناسب لك وكذلك لون الشموع الصاعدة والشموع الهابطة وألوان المؤشرات الفنية وغيرها الكثير ومن الخيارات المتاحة.

إمكانية إضافة أصول التداول المفضلة إلى قائمة المتابعة ، فمعظم تطبيقات التداول تمكنك من إنشاء قائمة لمتابعة أدوات التداول المفضلة لديك وبهذا يمكنك الوصول إليها بشكل سريع، ويساعدك هذا على تذكر الأصول التي توجد عليها فرص للتداول مما يسرع العملية بالنسبة لك.

إمكانية قراءة الأخبار، فهناك قسم مخصص للأخبار الاقتصادية والسياسية التي من شأنها أن تؤثر على السوق بشكل أو بآخر في معظم التطبيقات ، وغالباً تشمل هذه الأخبار آخر التقارير الاقتصادية الصادرة عن الحكومات أو مؤسسات البحث وهي مهمة للغاية لأولئك الذين يتداولون بالاعتماد على التحليل الأساسي.

إمكانية استعمال كافة المؤشرات الفنية الشائعة لتسهيل عملية التحليل التقني، وتشمل هذه المؤشرات المتوسطات المتحركة وحزم بولينجر ومؤشر الستوكاستك والماك دي وغيرها الكثير، وهذا يساعدك على فهم الوضع التقني للسوق قبل الدخول في مراكز جديدة، ويمكنك إضافة هذه المؤشرات إلى الرسم البياني من خلال الضغط على زر إضافة المؤشرات الفنية إلى الرسم.

إمكانية التداول باستخدام حساب تجريبي ، حيث يمكنك التسجيل للحصول على حساب تجريبي مع وسيطك المفضل للتداول دون استخدام أموال حقيقية، وبالتالي التدرب قبل المخاطرة بأموال حقيقية ريثما تكتسب المهارة اللازمة للتداول، وكذلك يمكنك فتح حساب حقيقي عن طريق التطبيق ومتابعة كل حساباتك من خلال التطبيق ذاته، وهذا من خلال صفحة الحسابات التي توفرها تطبيقات التداول المختلفة.

إمكانية إضافة الإشعارات ، فإذا أردت أن يصلك إشعار عندما يصل سعر سهم ما أو زوج عملات ما إلى نقطة ما يمكنك إضافة هذا الإشعار وسوف يخبرك بالتطبيق بذلك عند حصوله، وهذا يساعدك على استغلال الفرص في سوق وعم تفويتها وكذلك يجنبك الجلوس خلف الشاشة طوال الوقت لانتظار تحركات السوق.