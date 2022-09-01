احذر – هواتف ايفون 14 المقلدة بدأت تغزو الأسواق

لم يتم الإعلان عن هواتف ايفون 14 بعد إلا أن بعض الشركات الصينية امتلكت الجرأة الكافية لإطلاق إصدارات مقلدة ومزيفة منها في الأسواق.

هواتف ايفون 14 المزيفة بدأت تنتشر في الصين – ومنها لاحقاً سوف تغزو باقي دول العالم – وهي تحاكي تصميمات هواتف ايفون 14 الحقيقة كما رأيناها في التسريبات المتلاحقة على مدار الأشهر الأخيرة.

هذه الإصدارات المزيفة من الايفون عادةً ما تستهدف المستهلكين قليلي الخبرة لخداعهم بأن المنتج جديد وأصلي بالإضافة إلى شريحة أخرى من المستهلكين تود الحصول على اجهزة تشبه الايفون ولكن بتكلفة قليلة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

بتتبع ما نُشر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تبدو الإصدارات المزيفة من الايفون موجودة في الصين منذ عدة أسابيع وتُباع هناك كنسخة طبق الأصل من هواتف ايفون 14 الأصلية التي ستأتي مع منفذ للكاميرا وأخر لخاصية التعرف على الوجه Face ID عوضاً عن النوتش التقليدي.

محاكة التصميم شكلت أيضاً الجهة الخلفية مع الكاميرا البارزة وشعار ابل ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه ليشمل علبة الشراء مع الباركود والشرائط اللاصقة والملحقات.

ما سبق كان بخصوص الجزء الخارجي والتصميم، فماذا عن نظام التشغيل الذي يعمل به الايفون المقلد؟

تعمل الإصدارات المقلدة بنظام تشغيل أندرويد لكن مع واجهة “لانشر” يشبه نظام تشغيل iOS على الايفون. إذا كنت تستخدم هاتف ايفون بالفعل، سوف تكتشف من اللحظة الأولى أن الأمر كله مزيف.

على الرغم من المحاولات المتعددة للتقليد سواء على نظام التشغيل أو التصميم الخارجي، لا يمكن للمستخدم بأي حال الحصول على نفس تحربة الاستخدام الأصيلة في هواتف الايفون الحقيقية.

مثلاً تمتاز هواتف الايفون بقدرتها المتميزة على التقاط ومعالجة الصور، وفي الهواتف المقلدة نجد بعض الكاميرات موجودة فقط لأغراض جمالية ولا تعمل أصلاً.