هاتف Vivo X80 Pro Plus قادم في شهر سبتمبر بمواصفات ثورية وكاميرا متطورة!

أطلقت العلامة التجارية الصينية هاتف فيفو إكس 80 برو – Vivo X80 Pro في شهر أبريل الماضي في موطنها الرئيسي، ثم لحق به الإصدار العالمي في شهر مايو.

من خلال مراجعات مواقع الطرف الثالث اتضح أن هاتف Vivo X80 Pro هو واحد من أفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرا احترافية عالية الجودة. ولكن يبدو أن الشركة لن تتوقف عند هذا الحد، حيث يُقال أن الطراز المُحسن قادم في وقت ما خلال شهر سبتمبر.

سيتم إطلاق هاتف Vivo X80 Pro Plus في وقت ما خلال شهر سبتمبر

تأتي هذه المعلومات من موقع GSMArena وهو مصدر موثوق عندما يتعلق الأمر بأخبار الشركات الصينية. وعلى الرغم من أن المصدر لم يذكر اسم الهاتف بالتفصيل، إلا أنه ذكر أنه سيمثل ترقيه تكرارية لهاتف فيفو إكس 80 برو، لذا، من الآمن التكهن بأن الإصدار القادم هو إصدار Plus.

أما عندما يتعلق الأمر بالمواصفات الداخلية، فبكل تأكيد سوف تحصل من هاتف +Vivo X80 Pro على كل المواصفات الثورية التي يمكنك تخيلها. نتوقع أن تكون إحدى الاختلافات الرئيسية البارزة بينه وبين الإصدار السابق هي احتوائه على شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8+ Gen1 SoC.

كاميرا ثورية متطورة جزء أساسي من الترقية

تشير بعض الشائعات الأخرى إلى أن الهاتف سيأتي بإعداد كاميرا احترافي متطور أفضل من الإعداد السابق الذي رأيناه على الطراز الأساسي.

سيتم تجهيز الهاتف بعدسات Zeiss وسيكون المستشعر الرئيسي هو مستشعر ISOCELL JN1 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل جنباً إلى جنب مع مستشعر ICOSELL JN2 بدقة 50 ميجابكسل، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

من المحتمل أن تكون بقية المواصفات الأخرى مشابهة لتلك التي رأيناها على الطراز الأساسي. يدعم هاتف فيفو إكس 80 برو الشحن السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وهناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات الفوق صوتية المدمج في الشاشة والذي يعمل بشكل رائع على الهاتف.

يمتاز الهاتف بشاشة عرض عالية الجودة AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة +QHD مدعومة بتقنية LTPO3. أيضاً يحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستريو مزدوجة.

هذا هو كل شيء لدينا حتى الآن، في حال كانت تخطط الشركة من أجل إطلاقه خلال شهر سبتمبر، فبالتأكيد سنتمكن من وضع أيدينا على بعض التسريبات الإضافية قبل أن يصبح الهاتف بشكل رسمي.