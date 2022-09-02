تويتر يختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

بدأ تويتر في اختبار خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها، وهذه الميزة طال انتظارها منذ سنوات طويلة بعد أن كان سبيل التغيير الوحيد في التغريدات هو حذفها وإعادة نشرها مرة أخرى.

تويتر من مواقع التواصل الاجتماعي القليلة التي لا تتيح التعديل بعد النشر مثل مواقع أخرى كفيسبوك وانستاغرام وغيرها.

تويتر أعلن رسمياً بدء اختبار خاصية تعديل التغريدات داخلياً بواسطة فريق المطورين، ولاحقاً سيتم توسيع دائرة الاختبار لتشمل مشتركي تويتر بلو Twitter Blue خلال الأسابيع القادمة.

ستكون خاصية تعديل التغريدات محددة بوقت معين، إذ لن يكون التعديل متاحاً إلا في غضون 30 دقيقة فقط من نشر التغريدة للمرة الأولى.

التغريدات التي تم تعديلها سوف تحمل شارة تشير إلى ذلك لتنبيه المتابعين، وعند الضغط على شارة التعديلات سوف يكون بالإمكان الإطلاع على النسخ السابقة من التغريدة قبل التعديل كما هو الحال أيضاً مع منشورات وتعليقات فيسبوك المعدلة.

هل ستكون مجانية؟

أثناء اختبار تلك الميزة، ستكون متاحة فقط لأولئك الذين يدفعون مقابل الاشتراك في تويتر الأزرق Twitter Blue (خدمة تويتر المدفوعة) والذي يمنح المشتركين الوصول إلى بعض المميزات الحصرية مقابل اشتراك شهري بقيمة 4.99 دولارًا أمريكيًا.

أثار هذا تساؤلات حول متى أو ما إذا كان سيتمكن المستخدمون العاديون من الوصول إلى تعديل التغريدات، وفي الحقيقة نحن لا نعلم ذلك حتى الآن. ربما يوفرها تويتر أولاً بشكل مدفوع ضمن مميزات Twitter Blue الحصرية، ثم لاحقاً لباقي المستخدمين.

يعتمد تويتر بشكل أساسي على الإعلانات كمصدر أساسي للربح، وفي محاولة لتنويع مصادر الدخل يقدم تويتر خدمة الاشتراكات المدفوعة مع مزايا عديدة حصرية يطالب بها المستخدمون منذ سنوات.