تسريبات جالكسي إس 23 ألترا – مستشعر البصمة سيُغطي مساحة مسح أكبر نسبياً!

قد تجلب سلسلة سامسونج جالكسي إس 23 ترقية مهمة للغاية قلما ما يتم الحديث عنها. تشير بعض الشائعات إلى أن هاتف جالكسي إس 23 ألترا سيحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات الفوق صوتية أكبر من حيث المساحة وأسرع في الاستجابة من حيث الأداء.

بالطبع نحن نتحدث هنا عن مستشعر شركة كوالكم 3D Sonic Max وهو أكبر ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية مخصص للهواتف الذكية في العالم.

تبلغ أبعاد الماسح الضوئي 20×30 مم وهو بالفعل أكبر من مستشعر بصمات الأصابع المستخدم في سلسلة جالكسي إس 22 الذي تبلغ أبعاده 4×9 مم فقط.

مستشعر 3D Sonic Max هو الأسرع في الاستجابة والأكثر دقة، وبفضل مساحته الأكبر نسبياً سيكون لديه القدرة تغطية ماسحة مسح أكبر لبصمات الأصابع، وبالتالي سيكون معدل الاستجابة الخاطئة أقل كثيراً مقارنة بالمستشعر السابق.

هذا يعني أنه مع هاتف جالكسي إس 23 ألترا لن يكون المستخدم مُضطر على ضبط إصبعه فوق المستشعر بالتحديد من أجل إلغاء قفل الهاتف إذ من المتوقع أن تكون مساحة المصادقة على الشاشة أكبر بشكل ملحوظ.

يدعم المستشعر الجديد إمكانية المسح بضغطة واحدة، كما أنه يدعم المصادقة بواسطة إصبعين. وقد صرحت شركة كوالكم سابقاً أن هذا المستشعر يتمتع بمعدل استجابة خاطئة ضئيل للغاية مقارنة بجميع المستشعرات الأخرى.

الأهم من ذلك هو أن المستشعر الجديد يمتاز بخواص حماية أكثر تطوراً وسيحمي الهاتف من عمليات الاحتيال باستخدام قوالب مزيفة لبصمات الأصابع.

الأخبار الجيدة الأخرى هي أن مستشعر 3D Sonic Max قابل للاستخدام تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الأصابع الجافة أو الرطبة أو حتى الملوثة والمتسخة. على الرغم من أن استجابته قد تكون ضعيفة مع الأصابع المبتلة بالماء ولكنه سيظل يعمل بشكل أفضل من جميع المستشعرات السابقة.

في الواقع، هذه هي ليس المرة الأولى التي نسمع فيهما عن مستشعر 3D Sonic Max، كما إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه، إذ يحتوي بالفعل كل من Vivo X80 Pro و iQOO 9 Pro على نفس ذات المستشعر.

ولكن شركة سامسونج لم تستخدم هذا المستشعر من قبل على أي من هواتفها الرائدة، يبدو أنها اتخذت قرارها النهائي بضرورة استخدامه مع هواتفها الرئيسية التالية، جالكسي إس 23.