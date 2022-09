إنجلترا – بينما تستهدف أعراض سرطان الأمعاء بطنك بشكل أساسي، فإن العلامات التي تشير إلى انتشار الورم يمكن أن تظهر أيضا في مكان آخر.

ولحسن الحظ، هناك ثلاثة أحاسيس تحذيرية يمكن أن تساعد في تحديد هذا الانتشار.

وعلى الرغم من أن سرطان الأمعاء يبدأ في ممر الظهر أو الأمعاء الغليظة، إلا أنه يمكن أن ينتشر أيضا إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويشار إلى نوع السرطان الذي انتشر في مكان مختلف باسم سرطان الأمعاء المتقدم.

ويمكن أن تكون العلامات المنذرة لسرطان الأمعاء المتقدم هي نفسها تماما سرطان الأمعاء الذي لم ينتشر.

ومع ذلك، يمكن أن تشمل أيضا أعراضا أخرى اعتمادا على مكان انتقال الأورام. ويوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن سرطان الأمعاء الذي ينتشر إلى عظامك يمكن أن يسبب:

– التعب.

– الشعور بالغثيان.

– العطش.

وتنجم هذه الأحاسيس الثلاثة عن فرط كالسيوم الدم الذي يحدث نتيجة تلف العظام وإطلاق الكالسيوم في الدم.

وتشمل الأعراض الأخرى التي تشير إلى فرط كالسيوم الدم ما يلي: الإمساك والتهيج والارتباك، ومع ذلك فإن الورم الذي انتشر إلى عظامك يمكن أن يصيب بالألم أيضا.

وتشرح الجمعية الخيرية أن عظامك قد تصبح ضعيفة وأكثر عرضة للكسر.

ويوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أيضا أن هذه الأعراض لا تضمن إصابتك بسرطان الأمعاء المتقدم لأنها قد تكون ناجمة عن مشاكل صحية أخرى.

ومع ذلك، من المهم “زيارة الطبيب العام” إذا كنت قلقا بشأن أي أعراض مستمرة جديدة. وعلى الرغم من أن الأعراض في عظامك قد تشير إلى سرطان الأمعاء، إلا أن هناك أيضا علامات أخرى يمكن أن تلفت الانتباه إلى الحالة المميتة.

ونظرا لموقع سرطان الأمعاء، فمن المتوقع أن تعاني من هذه العلامات:

– التغيير المستمر في عادة الأمعاء (التبرز في كثير من الأحيان، مع براز أكثر مرونة وسيلان).

– ألم في البطن.

– دم في البراز بدون أعراض أخرى للبواسير.

– الانزعاج أو الانتفاخ دائما عن طريق الأكل.

– فقدان الوزن غير المقصود.

وتلاحظ هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هذه الأعراض يجب أن تؤخذ “بجدية أكبر” في سن الشيخوخة أو عندما تستمر، فقد يكون من الصعب تحديد سرطان الأمعاء لأن الأعراض قد تبدو خفيفة ولا تجعلك تشعر بالمرض بالضرورة، وفقا للخدمات الصحية.

المصدر: إكسبريس

The post 3 إشارات تحذرك من انتشار سرطان الأمعاء! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا