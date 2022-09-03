تطبيق صور جوجل – مُجلد الأرشيف بات اسمه Hidden!

إذا كنت تُفضل الاعتماد على تطبيق صور جوجل – Google Photos من أجل تشغيل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، فهناك تغيير جديد قادم إليك في الطريق خلال الأيام القادمة.

قررت شركة جوجل استبدال مُسمى مُجلد الأرشيف Archive باسم جديد وهو المُجلد المخفي Hidden مما يعكس وظائفه بشكل أفضل لأنك ستكون قادراً على الاحتفاظ بالمحتوى السري الخاص بك بداخله.

تم رصد التغيير الجديد بواسطة بعض الأشخاص في موقع 9To5Google وتلقى بعض المستخدمين التحديث الجديد منذ بداية الأسبوع الماضي.

حصل مستخدمو نظام iOS على ميزة المجلد المخفي في إصدار 6.1 من تطبيق صور جوجل، ولكن حتى مع حصول مستخدمو الأندرويد على إصدار 6.2 من تطبيق صور جوجل إلا أن الميزة لا تزال غائبة.

من المحتمل أن يتم طرح التسمية الجديدة لمجلد الأرشيف خلال الأسابيع القادمة عبر أنظمة التشغيل المختلفة، وهذا يشتمل على نظام أندرويد وعميل الويب أيضاً.

بناءً على تقرير موقع 9To5Google، فبمجرد حصول تطبيق صور جوجل على الميزة الجديدة سوف يلاحظ المستخدمون لافتة جديدة عند فتح التطبيق تقول “تم تغيير اسم مجلد الأرشيف باسم المجلد المخفي”.

ومع ذلك، ستظل الصور ومقاطع الفيديو المُخزنة في المجلد المخفي متاحة في نتائج البحث والألبومات. ومع ذلك، إذا حاولت نقل أي ملفات جديدة إلى هذا المجلد فسوف تلاحظ ظهور خيال “النقل إلى المجلد المخفي” بدلاً من خيار “النقل إلى مجلد الأرشيف”.

ومع ذلك، ستظل جميع الأمور تعمل كما هي عليها في جميع الإصدارات السابقة من تطبيق صور جوجل. في الواقع، لا نعلم ما هو دافع جوجل وراء تغيير مسمى مجلد الأرشيف، خاصة وأنه لا يزال من السهل الوصول إلى محتواه من خلال الألبومات ونتائج البحث.

على كل حال، ليس هذا هو التغيير الوحيد المتوقع في تطبيق صور جوجل. حيث أشار بعض المستخدمين الذين حصلوا على التحديث الجديد أن التطبيق الآن أصبح يستعرض موقع التخزين بشكل منفصل.

في الماضي، كانت جميع معلومات الملفات بداخل قسم التخزين، حيث يمكنك إيجاد اسم الملف ومساحته ودقته وحجم البكسل، ولكن التحديث القادم يفصل بين هذه المعلومات كإدخالين منفصلين عن بعضهما البعض: القسم الأول سوف يعرض حجم الملف، بينما سيعرض القسم الثاني اسم الملف ودقته وحجم البكسل.