سلسلة Huawei Mate 50 قادمة يوم 6 سبتمبر – هذا هو كل ما نعرفه حتى الآن!

من المُقرر أن يتم الكشف عن هواتف سلسلة Huawei Mate 50 يوم 6 سبتمبر القادم، وقد أكدت الشركة مؤخراً على هذا الموعد. والآن لدينا تسريب جديد يكشف إحدى أهم وأبرز مواصفات هذه السلسلة. أهم ما يستحق ذكره هو أن هذه الهواتف سوف تحتوي على فتحة كاميرا متغيرة.

بعض هواتف سلسلة Huawei Mate 50 ستشتمل على كاميرا ذات فتحة متغيرة

بادئ ذي بدء، نتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن أربعة هواتف جديدة خلال الحدث. يُقال أن طراز Huawei Mate 50E سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 778G SoC. أما كل من Mate 50 و Mate 50 Pro و Mate 50 RS سيتم تشغيلهم بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen1 SoC.

وجب التنويه على نقطة في غاية الأهمية وهي أن هذه الهواتف جميعها لن تكون داعمة لتقنية شبكات الجيل الخامس 5G بسبب القيود الأمريكية. حتى هواتف السلسلة التي ستأتي مدعومة بمعالج كوالكم الرائد لن تكون داعمة لشبكة 5G.

مؤخراً حصل كل من Mate 50 و Mate 50 Pro و Mate 50 RS على شهادة 3C مما يعني أن الهواتف أصبحت مؤهلة للوصول إلى السوق الصينية، وقد أكدت هذه الشهادات على أن ثلاثتهم يدعمون الشحن بقدرة 66 وات.

يُقال أن كل من نموذجي Mate 50 Pro و Mate 50 RS سيحتويان على نوتش أمامي، هذا وبالإضافة إلى احتواء كليهما على كاميرا رئيسية ذات عدسة متغيرة.

لسنا متأكدين من نوع المستشعر الرئيسي بعد، ولكن من المحتمل أن تستخدم هواوي مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل.

هذه هي ليست المرة الأولى التي نرى فيها كاميرا ذات فتحة متغيرة، فلقد استخدمت سامسونج من قبل كاميرا ذات فتحة متغيرة على كل من جالكسي S9 وجالكسي S10. هذه الهواتف كانت قادرة على التبديل بين فتحة عدسة f/1.7 و f/2.4. ولكن لسبب ما غير معلوم قررت سامسونج التخلي عن هذ ه التكنولوجيا ابتداءً من هواتف سلسلة جالكسي S20.

من المحتمل أن تحصل هواتف السلسلة على علامة XMAGE التجارية

بالتأكيد هواوي لن تستخدم نفس التقنية التي استخدمتها سامسونج سابقاً، ولكن ستكون أكثر تقدماً منها بشكل ملحوظ، على كل حال سننتظر لنرى بأنفسنا.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تحصل هواتف السلسلة على علامة XMAGE التجارية، نظراً لكونها العلامة التجارية الجديدة المتخصصة في التقنيات البصرية لدى شركة هواوي، بعد أن أنهت الشركة شراكتها مع شركة Lecia.

الجميع على يقين بأن هواتف هواوي دائماً ما تكون هواتف ثورية بأحدث التقنيات المتطورة، ولكن للأسف الشديد بسبب الحظر الأمريكي فهي لن تأتي بخدمات جوجل، وإنما ستحتوي على خدمات هواوي ومتجر التطبيقات الخاص بها.