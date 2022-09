مواد غذائية مفيدة لعمل الدماغ

روسيا – أعلن الطبيب الروسي ياروسلاف أشيخمين، أن السمك والخضروات والفواكه مفيدة وتحفز عمل الدماغ.

ويشير الطبيب في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن خلايا الدماغ تحتاج إلى مواد مغذية محددة، كي تقوم بوظائفها بفعالية، ومن بين هذه المواد أحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.

ويقول، “يجب إضافة أحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة إلى النظام الغذائي، سواء من مصادرها الطبيعية – مواد غذائية، او كمكلات بيولوجية إضافية”.

ويضيف، توجد هذه الأحماض بصورة أساسية في الأسماك.

ويشير، إلى أن المواد الأخرى التي تحفز عمل الدماغ، موجودة في الفواكه والخضروات. كما أن القهوة والشاي والشوكولاتة تساعد أيضا على تحفيز عمل الدماغ. ولكن إذا كان الشاي لا يشكل أي خطورة، فيجب عدم الإفراط بتناول القهوة والشوكولاتة.

ويقول، “يعتبر تناول حتى أربعة فناجين من القهوة يوميا معيارا آمنا ولا يشكل أي خطورة على الصحة، في حين لا توجد مثل هذه المعايير لتناول الشاي. أي يمكن تناول الكمية المرغوبة منه. وأما الشوكولاتة، التي تعتبر من المواد الغذائية المحفزة لعمل الدماغ، فلا ينصح بتناول أكثر من 50 غراما منها في الأسبوع”.

ويضيف، يمكن أن يؤثر الصوم المتقطع إيجابيا في حالة الدماغ أيضا.

