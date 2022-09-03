أفضل 10 برامج لمراقبة واتس اب و تيليجرام وفايبر على الأندرويد في 2022

تطبيقات المراقبة أصبحت مهمة في العالم الذي نعيش فيه، إذا كنت تقرأ هذا المقال ربما أنت مهتم أو في حاجة إلى واحدٍ منها، ولذا نرى أنها فرصة جيدة لاكتشاف لماذا قد تحتاجه وما الأسباب التي تجعل الناس في حاجة إلى برامج مراقبة واتس اب وتيليجرام وفايبر.

برامج المراقبة لحماية الأطفال

العالم بات كله الآن متصلاً بالإنترنت، ولم يعد شراء جهاز ذكي لأطفالك من أمور الرفاهية بل من الضروريات، لكن كلنا نعلم أن الأطفال معرضون لكل الأمور السيئة على الإنترنت ومن الأخطار التي تحدق بهم ما يلي:

الاستغلال الجنسي: وفقاً للدراسات، فإن واحد من كل خمسة أطفال يتصفحون الإنترنت قد يقعون ضحية للاستغلال الجنسي أثناء تتصفح الويب.

وفقاً للدراسات، فإن واحد من كل خمسة أطفال يتصفحون الإنترنت قد يقعون ضحية للاستغلال الجنسي أثناء تتصفح الويب. التنمر الإلكتروني: يحرص الأطفال على مشاركة صورهم وأفكارهم على الشبكات الاجتماعية، وللأسف هناك أشخاص يتصيدون الأطفال بسبب المحتوى المنشور. تشير الدراسات إلى أن 60٪ من المراهقين تعرضوا للتنمر الإلكتروني في الولايات المتحدة وحدها.

يحرص الأطفال على مشاركة صورهم وأفكارهم على الشبكات الاجتماعية، وللأسف هناك أشخاص يتصيدون الأطفال بسبب المحتوى المنشور. تشير الدراسات إلى أن 60٪ من المراهقين تعرضوا للتنمر الإلكتروني في الولايات المتحدة وحدها. المحتوى الجنسي: يحتوي الإنترنت على كمية كبيرة من المحتوى الجنسي وكذلك تتلقى محركات البحث عبارات بحث مرتبطة بهذا المحتوى بكثافة ما يجعل المستخدمين الصغار في السن خصوصاً أكثر عرضة لهذا المحتوى السيء.

كما ترى، برامج المراقبة تتيح مراقبة الأطفال ومتابعة أنشطتهم أثناء وجودهم على الإنترنت، وقد تكون أداة عظيمة لجعل أحبائك في أمان ومحميين بينما يتصفحون الإنترنت.

برامج المراقبة لرفع إنتاجية الموظفين

ليس الأطفال فقط هم من يستخدمون الإنترنت ويحتاجون إلى المراقبة، هناك أيضاً الموظفون والعاملون سواء الذين يعملون من مكاتبهم أو من منازلهم، ويحتاجون للمراقبة من أجل رفع إنتاجيتهم ومنع المشتتات عنهم وبالأخص تطبيقات المحادثة الفورية مثل واتس اب وتيليجرام وفايبر.

هل مراقبة واتس اب و تيليجرام و فايبر قانونية؟

هذا متوقف على الغرض من المراقبة، مثلاً تتبع هذه تطبيقات واتس اب و تيليجرام وغيرها للمراقبة الأبوية ومراقبة الموظفين قانونية، لكن يجب أولاً تنبيه الموظفين قبل تثبيت برنامج مراقبة على أجهزتهم. في بعض الولايات الأمريكية، يجب أخذ موافقة كتابية لإثبات موافقتهم على المراقبة. إذا كنت تدير مؤسسة كبيرة، يجب أولاً أخذ استشارة قانونية حول ذلك.

في هذا المقال سوف نعرض لك أهم و أفضل برامج مراقبة واتس اب و تيليجرام و فايبر على نظام الأندوريد في عام 2022، وسوف نبين أهم المزايا في كلً منها بالإضافة إلى السلبيات كذلك إن وجدت.

1. برنامج EvaSpy

برنامج EvaSpy هو أداة رائعة مع عدد من المزايا القوية، فهو يتيح لك مراقبة الأنشطة على وسائل التواصل المختلفة مثل تيليجرام و واتس اب و فايبر. يتم تثبيت البرنامج بشكل سريع للاستفادة الفورية من كافة المزايا، ولا يحتاج هذا البرنامج إلى عمل “رووت” أو أي شيء من هذا القبيل لتتبع رسائل واتس اب وغيره من التطبيقات فضلاً عن المكالمات الصادرة والواردة والموقع الجغرافي وغير ذلك.

برنامج EvaSpy مفيد لمراقبة الأطفال عبر تتبع المحادثات والمكالمات، والأهم من ذلك كله أنه يمكنك من المراقبة عن بعد. يبدأ الاشتراك من 1.13$ في اليوم الواحد وهناك أربعة أنواع مختلفة من الاشتراكات منها الاشتراك كل 15 يوماً، وهذا خيار جيد إن كنت تود المراقبة فقط لفترة قصيرة مع الاستمتاع بكافة المزايا.

المزايا:

استعراض رسائل واتس اب، تيليجرام، فايبر.

قراءة الرسائل النصية.

استعراض الملفات والصور المخزنة على الجهاز.

إمكانية المراقبة عن بعد.

عرض الاسم المستعار المرتبط برسائل فايبر.

واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام.

2. برنامج mSpy

هناك ميزة مثيرة للاهتمام في mSpy وهي ليست فقط قدرته على تتبع المكالمات والمحادثات، بل أيضاً رؤية الرسائل التي تم حذفها. هذا يجعله تطبيق مراقبة قويًا حقًا على هواتف الأندرويد. سواء كنت مهتمًا بتتبع واتس اب و تيليجرام للهاتف المستهدف أو رسائل فايبر، كل هذا يفعله برنامج mSpy.

لاستخدام mSpy يجب عمل “رووت” للجهاز المستهدف وإلا ستحصل فقط على إمكانية الوصول إلى الرسائل القصيرة. بمعنى آخر ، إذا تم تثبيته على هاتف لم يتم عمل روت له، فلن تتمكن من مراقبة تطبيقات مثل واتس اب وغيره.

المزايا:

مراقبة رسائل WhatsApp و Telegram و Viber بما في ذلك تلك التي تم حذفها.

الوصول إلى ملفات الوسائط WhatsApp و Telegram و Viber.

تسجيل المكالمات بما في ذلك مكالمات الفيديو.

الحصول على تفاصيل الرسائل بما في ذلك التوقيت وحالة الاتصال.

أخذ لقطات شاشة من الجهاز المستهدف.

3. برنامج PanSpy

PanSpy هو تطبيق تتبع احترافي يراقب جميع أنشطة الإنترنت على الجهاز المستهدف. يراقب المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة والموقع وملفات الوسائط، وأشياء أخرى كثيرة. سواء كنت بحاجة إلى رقابة أبوية أو لمراقبة أنشطة موظفيك عبر الإنترنت أثناء وجودهم في العمل، فإن برنامج PanSpy يوفر حلولاً شاملة.

يتيح لك البرنامج مراقبة واتس اب وتيليجرام وتتبع جميع رسائل الدردشة وعرض ملفات تعريف جهات الاتصال ومشاهدة سجلات المكالمات بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو. يمكن استخدامه أيضًا لتتبع الأنشطة على فايبر. يقدم PanSpy ثلاث حزم للاشتراك بما في ذلك نسخة تجريبية مجانية تتيح لك اختبار التطبيق لمدة 3 أيام دون دفع أي شيء.

المزايا:

احصل على تفاصيل كل دردشات واتس اب وتيليجرام بما في ذلك التاريخ والوقت.

قراءة جميع رسائل الدردشة.

مشاهدة ملفات الوسائط، بما في ذلك الصور والصوت ومقاطع الفيديو.

احصل على ميزات الرقابة الأبوية PanSpy مع حزمة Ultimate.

4. برنامج iKeymonitor

هل تريد معرفة ما يحدث على هاتف أندرويد معين؟ يعد برنامج iKeymonitor طريقة رائعة للحصول على الصورة الكاملة، فهو تطبيق تتبع متقدم يتيح لك التحكم في هاتف ذكي آخر. يساعدك iKeymonitor في تتبع هواتف أطفالك للحفاظ على سلامتهم عبر الإنترنت. وإذا كنت بحاجة إلى متابعة أنشطة موظفيك عبر الإنترنت أثناء العمل ، فإن هذا التطبيق يعد أداة قوية.

المزايا:

مراقبة النصوص المرسلة من أي تطبيق بما في ذلك واتس اب و تيليجرام و فايبر.

الحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني عندما يتم تشغيل كلمات معينة.

تتبع الهاتف المستهدف عن بعد.

أخذ لقطات من الهواتف المستهدفة.

تسجيل المكالمات الهاتفية بما في ذلك مكالمات واتس اب.

5. برنامج FlexiSPY

يصفه موقع الويب الخاص بالبرنامج نفسه بأنه “أقوى تطبيق تجسس لنظام الأندرويد”. ما نعرفه هو أن هذا التطبيق لا يتيح لك تسجيل المكالمات وعرض الرسائل فحسب، بل يمكنك أيضًا من الاستماع إلى المكالمات مباشرة. بالتأكيد يُعد أحد تطبيقات المراقبة المتقدمة لنظام الأندرويد، يمكنك تثبيته مسبقًا على أي هاتف، للبقاء على اطلاع دائم بأنشطة أطفالك على الإنترنت، ومن السهل تثبيته لمواكبة أنشطة واتس اب أو فايبر لأطفالك أو موظفيك.

مرة أخرى ، يعمل هذا التطبيق بثلاث حزم لنظام الأندرويد. يبدأ من الإصدار Lite الذي يصل سعره إلى 29.95 دولارًا في الشهر. ثم يمكنك الترقية إلى Premium و Extreme ، والتي تأتي مع مزايا متقدمة أكثر وأكثر.

المزايا:

تسجيل واعتراض مكالمات WhatsApp و Telegram و Viber.

الوصول إلى سجلات المكالمات على Viber و Telegram و WhatsApp.

قراءة الرسائل.

استعراض ملفات الصوت والفيديو.

المراقبة والتحكم عن بعد.

6. برنامج TruthSpy

برنامج TruthSpy يحتوي على العديد من ميزات المراقبة والتتبع. يمكنك استخدامه لمراقبة أنشطة WhatsApp و Telegram و Viber على هاتف آخر، ويمكنه أيضًا سحب الرسائل التي تم حذفها. عند استخدامه لتتبع WhatsApp و Viber ، فإنه يقوم بتحميل جميع الأنشطة على هذه التطبيقات لك.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حفظ كل رسالة أو مكالمة مع التاريخ والوقت، بما في ذلك معلومات ملف تعريف Viber. هناك ثلاث حزم “قياسية” و “مميزة” و “ذهبية” وكل منها يأتي بميزات مختلفة. لتتبع WhatsApp و Viber ، ستحتاج إلى شراء الخطط الأغلى.

المزايا:

تتبع مكالمات WhatsApp و Telegram و Viber.

حافظ على علامات التبويب على رسائل WhatsApp و Viber.

عرض المكالمات والرسائل التي تم تحميلها على واجهة البرنامج.

عرض الرسائل السابقة.

تتبع سجلات المكالمات.

7. برنامج SpyMaster Pro

إذا كنت تبحث عن برنامج تتبع سهل الاستخدام لنظام الأندرويد، فإن برنامج SpyMaster Pro يعد خيارًا رائعًا. هذا البرنامج سهل التثبيت ولا يتطلب كسر الحماية أو “الرووت”. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يتيح لك مراقبة وتتبع أنشطة WhatsApp و Telegram و Viber لهاتف آخر.

تعد ميزة المراقبة عن بُعد ميزة إضافية كبيرة لأنه بمجرد تثبيت تطبيق التخفي على الهاتف المستهدف، لن تحتاج إلى مزيد من الوصول إلى الهاتف. من الآن فصاعدًا ، يمكنك الحصول على تفاصيل جميع محادثات WhatsApp و Viber وملفات الوسائط والمكالمات وأنت بعيد.

المزايا:

تتبع جميع محادثات WhatsApp و Telegram و Viber.

الوصول إلى ملفات الوسائط بما في ذلك الصوت والفيديو والصور.

الاستماع إلى مكالمات WhatsApp و Viber وعرض سجلات المكالمات.

عرض تفاصيل الاتصال.

8. برنامج Copy9

يتيح لك هذا البرنامج جمع كل المعلومات حول أنشطة WhatsApp و Telegram و Viber للهاتف المستهدف، ورؤية كل ما يحدث فيها. من الدردشات إلى الرسائل وسجلات المكالمات، يمكنك رؤية كل شيء.

البرنامج سهل التثبيت والاستخدام، بالإضافة إلى أنه يعمل في وضع التخفي. لن يعرف الشخص الذي يستخدم الهاتف المستهدف أن هناك تطبيقاً لمراقبته.

المزايا:

تتبع أنشطة WhatsApp و Telegram و Viber على الهاتف المستهدف.

تتبع العديد من الهواتف في نفس الوقت.

الوصول إلى سجلات المكالمات.

يعمل في وضع التخفي ولا يمكن اكتشافه

الوصول إلى ملفات الوسائط المحفوظة.

9. برنامج Spyzie

برنامج Spyzie هو تطبيق مراقبة لكل من الآباء وأصحاب الأعمال. سهل الاستخدام وسهل التثبيت ويوفر تتبع لتطبيقات WhatsApp و Telegram و Viber على هواتف الأندرويد، لمعرفة ما يحدث على الهاتف المستهدف ونوع الرسائل التي يتم تبادلها. بمجرد تثبيت التطبيق، لن تكون هناك حاجة للوصول إلى الهاتف المستهدف مرة أخرى، لأنه يوفر خاصية المراقبة عن بعد.

المزايا:

تتبع محادثات WhatsApp و Telegram و Viber.

تسجيل مكالمات WhatsApp و Telegram و Viber.

احصل على معلومات وتفاصيل حول كيفية استخدام التطبيقات.

10. برنامج Highster Mobile

هذا البرنامج بسيط وسهل الاستخدام ومحمّل بالعديد من الميزات المتقدمة. Highster Mobile تطبيق مراقبة مفضل لا يحتوي على ميزة مخصوصة لمراقبة WhatsApp و Telegram و Viber ، لكن هذه ليست مشكلة. هذا لأنه يحتوي على ميزة تتبع الوسائط الاجتماعية كلها والتي تغطي كلاً من WhatsApp و Telegram و Viber وغيرها. لذلك، يمكنك مراقبة الدردشات والمكالمات والرسائل وملفات الوسائط ومكالمات الفيديو.

هناك خطتي دفع للاشتراك Basic و Pro تُدفع لمرة واحدة. هذا الخيار له جانبه الإيجابي والسلبي، وهي مسألة تفضيل.

المزايا:

• يعمل مع جميع أجهزة الأندرويد، بما في ذلك Android 10

تتبع دردشات تطبيقات التواصل المختلفة.

تسجيل مكالمات WhatsApp و Viber بما في ذلك مكالمات الفيديو.

الحصول على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني.

ميزة المراقبة عن بعد.

ما مدى قانونية استخدام برامج مراقبة الأطفال في الوطن العربي؟

في الوطن العربي أصبحت برامج مراقبة الأطفال (المراقبة الأبوية) منتشرة وخاصةً في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر وغيرها.

هناك عدد متزايد من الأطفال والمراهقين الذين أصبحوا يستخدمون الهواتف الذكية في سن مبكرة، ما جعل الآباء والأمهات في حاجة إلى مراقبة أنشطة الأبناء بعناية ووضعهم تحت الميكروسكوب لحمايتهم من أي أخطار. تشير الدراسات إلى وجود نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين لديهم هواتف ذكية عوضاً عن أجهزة الحاسوب.

خاتمة

اختصاراً، برامج المراقبة يمكنها أن توفر عليك الكثير فيما يخص إنتاجية الموظفين لديك. أهم من ذلك، قد تحمي تلك البرامج حياة وصحة أولادك الصغار. من المهم عند اختيار أحد هذه البرامج أن يكون ملائماً لاحتياجاتك ويناسب ميزانيتك، وقد شاركنا معكم بالفعل بعضاً من أفضل برامج مراقبة واتس اب و تيليجرام و فايبر على الأندرويد. أخبرنا إن كنت تستخدم أحد هذه البرامج.