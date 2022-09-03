هواتف ايفون 14 برو – هكذا ستبدو شاشة القفل وشريط الحالة!

هواتف ايفون 14 برو سوف تأتي مع شاشة قفل مميزة وتغيرات ملحوظة في شريط الحالة بفضل التصميم الجديد للشاشة وإضافة تقنية الشاشة الدائمة Always On Display.

التصميم الجديد للشاشة في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس سوف يتضمن وجود ثقب واحد عريض على شكل كبسولة أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية وتقنية Face ID عوضاً عن وجود ثقبين منفصلين كما أشيع سابقاً.

الشاشة الدائمة

هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس ستأتي بتقنية الشاشة الدائمة Always On Display والتي سوف تعرض محتوى بشكل دائم على شاشة القفل.

عند تفعيل وضع الشاشة الدائمة وقفل الشاشة، بدلاً من وجود شاشة سوداء كاملة سيتم تقليل سطوع الشاشة ومعدل تحديث الشاشة إلى أقل شيء ممكن مع جعل الألوان داكنة أكثر كما نرى في الصور المرفقة. الويدجت قد تظهر وتختفي في شاشة القفل منعاً لاحتراق البكسلات في الشاشة.

شريط الحالة

شريط الحالة سوف يحتل مساحة أكبر نظراً لإزالة النوتش وإضافة ثقب عريض عوضاً عنه. هذا سوف يعطي ابل مساحة لإضافة النسبة المئوية الكاملة للبطارية بالإضافة إلى قوة الشبكة وأي اختصارات أخرى.

في ثقب الشاشة نفسه سوف يكون هناك إضاءة صفراء وخضراء ستكون متعددة الاستخدامات كأن يتم تشغيلها عند شحن الجهاز أو ورود إشعارات جديدة أو كمؤشرات للخصوصية عند تشغيل الكاميرا او المايكروفون.

هذه التغييرات سوف يتم التأكد منها خلال المؤتمر الرسمي للإعلان عن هواتف ايفون 14 والمقرر له أن يُقام في السابع من سبتمبر المقبل.