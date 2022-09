أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات للحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية.

وبحسب الوكالة، فقد يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن المرسوم حول ذلك في الأشهر المقبلة.

ووفقا لمصدر مطلع نقلت عنه الوكالة، هناك أيضا إمكانية وتوجهات لإدخال تدابير منفصلة ضد تطبيق TikTok الصيني، كما قد تفرض وزارة التجارة الأمريكية قيودا إضافية على الرقائق المستخدمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال مصدر آخر إن الحد من الاستثمار جزء من استراتيجية الدولة الأكبر. وأشار أيضا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، يناقش البيت الأبيض مع الكونغرس تشريعا يلزم الشركات بالكشف مسبقا عن معلومات حول الاستثمارات المحتملة في عدد من الصناعات الصينية. وبحسبه، تتم أيضا مناقشة إمكانية تطوير نظام يسمح للحكومة بعرقلة الاستثمارات بشكل مباشر.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت سابقا أن إدارة بايدن قد فرضت قيودا على بيع بعض رقائق الكمبيوتر عالية التقنية لروسيا والصين.

وقالت الحكومة الأمريكية، إن مثل هذه المنتجات يمكن استخدامها أو إعادة توجيهها لأغراض عسكرية في الصين أو روسيا.

The post واشنطن تدرس الحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا