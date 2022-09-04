عدد مستخدمي هواتف الايفون يتجاوز الأندرويد لأول مرة في الولايات المتحدة!

أشارت أحدث تقارير أبحاث السوق من مؤسسة Counterpoint أن عدد مستخدمي هواتف الايفون في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز حاجز الـ 50%.

بسبب نمو المبيعات لهواتف الايفون خلال السنوات الأخيرة واستمرار المستخدمين في استخدام هواتف الايفون الخاصة بهم وعدم التحول إلى نظام الأندرويد وحرص ابل على المحافظة على أؤلئك المستخدمين، استطاعت هواتف الايفون تخطي نسبة هواتف الأندرويد المنافسة لأول مرة منذ إطلاق الايفون عام 2007.

وفقاً للباحثين في مؤسسة Counterpoint فإن المستخدمين كانوا دوماً يتعاطون مع أنظمة التشغيل كما يتعاطون مع دياناتهم، أي أنهم عادةً لا يغيرونها على حد وصفهم! ذلك الأمر تغير خلال السنوات الأربعة الأخيرة، إذ شهدت الأسواق تحولاً ملحوظاً من من الأندرويد إلى iOS.

تقول Counterpoint أيضاً أنه إلى جانب حصة ابل البالغة ما يزيد عن 50٪ من قاعدة المستخدمين النشطين في السوق الأمريكي، فإن النسبة المتبقية تستخدم نظام الأندرويد على حوالي 150 جهازًا مختلفًا من العديد من الشركات المصنعة.

يمكن أن تكون بيانات مؤسسة Counterpoint غير دقيقة كما يجب، لأن ابل نفسها لم تذكر شيئاً بخصوص حجم مبيعات هواتف الايفون بشكل رسمي منذ سنوات وكذلك شركات الأندرويد.

جدير بالذكر أن تقارير أخرى سابقة، تحديداً من مؤسسة StockApps كانت قد أشارت بدورها إلى خسارة الأندرويد نسبة تصل إلى 8% عالمياً في مقابل زيادة في نسبة هواتف الايفون قدرها 6%، هذا يشمل جميع الأسواق العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت تلك النسبة ستشهد تفاوتاً بين الأسواق المختلفة.